Підготовка до відбиття агресії повинна починатися з усвідомлення загрози. Збройні сили Російської федерації налічують понад 1 мільйон військовослужбовців, проте скільки з них готові до вторгнення в Україну? Далі читайте російською.

На данный момент на границе с Украиной развернуты 150-я мотострелковая дивизия Южного военного округа, 3-я мотострелковая дивизия Западного военного округа, к Украине перебрасывается 74-я мотострелковая бригада Центрального военного округа. В Крыму – 126-я мотострелковая бригада береговой обороны, 810-я бригада морской пехоты и 56-я десантно-штурмовая бригада. Эти силы являются серьезной угрозой, однако недостаточны для проведения глубокой наступательной операции. Однако Россия с 2014 года проводит военную реформу для увеличения числа боеготовых наземных сил.

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1. Сколько батальонов у Путина для вторжения?

Основной оперативной единицей, которой измеряется сейчас мощь наземных сил являются общевойсковые батальонные тактические группы.

В 2014-2015 годах, по данным исследования OSINT группы Информнапалм, в агрессии против Украины принимали участие по меньшей мере 39 БТГР ВС РФ. Да, в РФ миллионная армия, но боеготовых наземных войск оказалось не так много, БТГР комплектовались как сборная солянка из разных частей длительное время. И потому применить их одновременно Россия не смогла, они вводились в бой постепенно, менялись по ротации.

Согласно официальным данным, сейчас общая численность наземных сил ВС РФ: сухопутные войска – 280 тысяч военнослужащих; воздушно-десантные войска – 45 тысяч военнослужащих; морская пехота – до 13 тысяч военнослужащих. Среди них – многочисленные не боевые части и соединения, плюс ракетчики, зенитчики, инженеры, плюс военнослужащие срочной службы, плюс персонал учебных центров, арсеналов, баз и т.д.

На основе опыта войны в Украине в 2015-м Россия начала военную реформу, чтобы переплавить свою армию в виде максимального количества боеготовых БТГР. Российское командование убедилось, что наличие больших мобилизационных резервов в современной войне требует длительного времени их развертывания и подготовки, и мобилизация создает большие политические проблемы. Поэтому превосходство качественное решает гораздо больше, чем количество.

7 сентября 2018 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов так оценил боеготовность наземных сил ВС РФ:

"Сегодня в Сухопутных и Воздушно-десантных войсках 126 батальонных тактических групп, укомплектованных контрактниками и находящихся в постоянной готовности к выполнению боевых задач. В боевых подразделениях проходят службу в основном контрактники.

В полку, бригаде два батальона и ряд других боевых подразделений и подразделений обеспечения укомплектованы контрактниками, а третий батальон – призывниками. Сержанты – все контрактники.

На основе подразделений, укомплектованных контрактниками, создаются батальонные тактические группы. В полку и бригаде – их насчитывается две-три. Это батальоны со средствами усиления, численностью 800-900 человек. Они обеспечены всем необходимым для ведения боевых действий, в том числе средствами разведки, наблюдения, навигации и закрытой связи и всем другим".

Итак, в составе 16 дивизий и 44 бригад – танковых, мотострелковых, десантно-штурмовых, воздушно-десантных, пулеметно-артиллерийских, морской пехоты, развернутых на всех стратегических направлениях и за рубежом, Россия на данный момент имеет расчетных 126 БТГР.

Однако далеко не все свои БТГР Россия сможет развернуть и послать в Украину, поскольку уровень боеготовности у них неоднородный, боеспособность зависит прежде всего от мотивации и качества личного состава.

Кроме того, далеко не все могут быть немедленно брошены в бой, и выполняют они различные задачи на разных направлениях.

В высокой степени боеготовности к вторжению, по опыту 2014-го, находятся главные силы Южного и Западного военного округов, ряд соединений Центрального и Восточного округов, Воздушно-десантные войска, отдельные мотострелковые соединения ВМФ.

БТГР могут быть направлены из состава 2 танковых и 6 мотострелковых, 2 десантно-штурмовых, 2 воздушно-десантных дивизий, 13 мотострелковых, 2 танковых, 4 десантно-штурмовых бригад, 3 военных баз.

Из 126 БТГР против Украины могут быть направлены в течение двух-трех месяцев до 90 БТГР, остальные будут использованы для доукомплектования и развертывания резервных компонентов.

Такое сосредоточение требует длительных и масштабных перевозок, которые пока не происходят. Это значит, что сценарий большой войны на столе, но решение еще не принято.

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2. Что есть у ВСУ для обороны?

В составе 2 танковых, 13 механизированных, 2 горно-штурмовых, 5 десантно-штурмовых, 2 морской пехоты бригад ВСУ, а также ряда отдельных частей – около 80 БТГР.

Безусловно, Россия имеет значительное превосходство во многих видах вооружения и военной техники. Украинские БТГР далеко не полностью укомплектованы, испытывают недостаток боеприпасов, техники, мобильности. Россия реализовывает четкую военную доктрину, в отличие от Украины, где никакого логичного военного строительства не происходит, это дает большие преимущества в организации и боевой подготовке.

Однако Украина также имеет превосходство в ряде важнейших компонентов:

1. Мотивация военнослужащих, которые защищают свою Родину.

2. Наличие большого обученного резерва с опытом боевых действий и активная поддержка гражданского общества.

3. Наличие большого числа пусть и устаревших, но многочисленных систем вооружения. А также производство и закупки многих тысяч противотанковых управляемых ракет "Стугна", "Корсар", "Джавелин", которые могут нанести критические потери российской бронетехнике.

4. Урбанизированная местность, пригодная для длительной очаговой обороны населенных пунктов.

Российская армия не имеет многократного превосходства в силах для наземной войны. ВСУ вполне способны оказывать длительное и эффективное сопротивление в случае гарантий безопасности НАТО в воздухе и создания бесполетной зоны для российской авиации.

У России нет сил для проведения широкомасштабных наступательных операций, она готовится к локальным боевым действиям в ограниченных районах.

Если Украина начнет реформы, чтобы сократить либо устранить российские преимущества, сценарий большой войны будет маловероятен. Кремлю придется смириться с невозможностью достичь даже локальных успехов в ходе наземной операции.

3. Российское вторжение – каким будет сценарий?

В 2014 году Россия уже готовила вторжение и оккупацию Украины. Кремль решил не использовать авиацию, флот, ракетные войска, которые обеспечивают большое превосходство над ВС Украины. Путин избрал характер локальных боевых действий наземных сил, где основную нагрузку несли сухопутные войска, воздушно-десантные войска, войска спецназ, залегендированные под местных "ополченцев", где кадровые российские военнослужащие, выполнявшие основную боевую работу и управление, усиливались наемниками и предателями.

Такая стратегия приводила к значительным потерям, однако позволяла Путину не брать на себя политическую ответственность за вторжение, и не признавать войну с Украиной.

Негативные последствия большой войны для РФ:

1. Жесткие санкции Запада, увеличение расходов на войну, которые хилая российская экономика не выдерживает уже сейчас.

2. Большие потери российских военнослужащих.

3. Усиление сотрудничества Украины и НАТО, поставки вооружений, которые имеют большое технологическое преимущество над всеми российскими системами.

4. Создание бесполетной зоны силами авиации НАТО по образцу Сирии, развертывание новых подразделений НАТО в Украине.

Однако у Путина за прошедшие годы появилась серьезная мотивация для силового решения проблемы Украины:

1. Оккупация Крыма и части Донецкой и Луганской областей остановили экономическую интеграцию России в западный мир, оборвали доступ к технологиям и финансам. Путин зашел в тупик и нуждается в решениях, способных изменить дальнейшее ухудшению международного положения.

2. Содержание Крыма и оккупированных территорий в Украине требуют все больших средств без всякой перспективы на сокращение расходов.

3. Война на фронте требует больших людских ресурсов, которые у России также ограничены, поскольку боевые действия ведутся в новых горячих точках.

4. Конфигурация линии фронта весьма выгодна для наступательных операций ВСУ, и является угрозой для российских войск в длительной перспективе.

5. Россия готовится к полной изоляции и разрыву отношений с Западом.

Оккупация всей Украины, где с каждым годом усиливаются антироссийские настроения, для России сейчас – крайне рискованная задача. Это нельзя сделать без большого сопротивления, больших потерь, это нельзя сделать быстро. В длительной большой войне шансы России будут весьма шаткие, поскольку Украина, имеющая статус расширенного партнерства с НАТО, наверняка получит помощь Альянса в этой войне.

При наличии в Украине боеспособной армии масштабные поставки вооружения и боевой техники НАТО приведут к поражению российской армии.

Поэтому в данный момент сценарий российского наступления вижу таким:

1. Удар в Донецкой и Луганской областях для повышения безопасности оккупированной зоны. Расширение зоны оккупации, а при благоприятных условиях – взятие под полный контроль Донецкой и Луганской областей.

2. Боевые действия носят кратковременный характер, чтобы не допустить вмешательства НАТО.

3. Нанесение больших потерь соединениям ВСУ, информационно-психологический удар для подрыва морального духа политического руководства Украины, чтобы под угрозой потери власти вынудить на мир любой ценой ради снижения эскалации боевых действий.

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В целом, считаю, что для такого сценария в данный момент Россия прямо сейчас не готова, поскольку сосредоточение необходимых сил для решения такой задачи близ линии фронта не фиксируется нашей разведкой. Однако угроза в ближайшем будущем будет носить именно такой характер. Украина имеет возможности для противодействия такому сценарию, в случае адекватной оценки обстановки военно-политическим руководством