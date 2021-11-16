Путін йде по "придністровському" або "абхазькому" сценаріям. Спочатку – окупація території російськими військовими, диверсантами і найманцями. Потім – видача російських паспортів і втягування населення у політичні процеси в Російській Федерації. І ось тепер наступний крок, створення спільного економічного простору з агресором.

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Цей сценарій передбачає два варіанти розвитку подій.

Перший – це заморожування конфлікту із постійним підштовхуванням держави, у якої вкрали територію, до "федералізації", як це відбувається з Молдовою.

Другий – визнання Росією "незалежності" окупованих територій з юридичним оформленням цієї окупації – це коли збройні сили окупованих територій інтегруються із збройними силами Росії на підставі "міждержавної" угоди. Так сталося з Грузією.

Але на Донбасі, швидше за все, буде третій варіант – збереження регіону як плацдарму для дестабілізації ситуації в Україні і нападу на неї при постійних вимогах про "особливий статус" і "федералізацію".

В ОРДЛО буде і військовий, і політичний конфлікт одночасно – без усякої такої заморозки і до повного виснаження України або до відходу Путіна.

Жителі окупованих територій просто будуть використовуватися Путіним в якості інструменту тиску на нашу країну – приблизно так, як Путін і Лукашенко зараз використовують нещасних людей на кордоні для тиску на Європу. І при цьому так само пускають крокодилячі сльози з приводу долі тих, кого два пострадянських "гопники" заманили до пастки – плакати вони вміють.



Донбас – точно така ж пастка. Тільки велика. І для людей, які там живуть, і для України у цілому. І Путін просто продовжує розмірковувати, як йому використовувати цей інструмент для прискорення процесу знищення України. До "гуманітарної підтримки" його дії ніякого відношення не мають.