Цей удар зірвав плани, – Шарп назвав наслідки запуску сотень цілей по Ізраїлю

У ніч на неділю, 25 серпня, ЦАХАЛ атакував сотнею винищувачів тисячі цілей "Хезболли" на півдні Лівану. Угруповання заявило, що у відповідь випустило понад 320 ракет та БпЛА по півночі Ізраїлю.

Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп сказав 24 Каналу, що це була превентивна операція, спрямована проти зброї, яка могла бути використана для масштабної атаки на центральну та північну частину Ізраїлю.

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Яка ситуація у війні "Хезболли" та Ізраїлю

Шарп розповів, що "Хезболла" планувала сотнями ракет та безпілотниками завдати ударів по об'єктах на півночі Ізраїлю, зокрема по головній базі розвідки та штаб-квартирі Моссаду. Це начебто відповідь на вбивство їхнього військового командира Фуада Шукра під час ізраїльського повітряного удару по Бейруту минулого місяця. Однак ізраїльтяни випередили терористичне угрупування і першими атакували тисячі ворожих цілей.

Цей удар зірвав плани. Те, що підготували на сьогодні та майбутнє, помітну частину знищили. Попри це, ракетний потенціал "Хезболли" великий. Вони однаково мають не знищені можливості. А головне – можуть швидко їх відновити,

– додав він.

Угрупування має чимало зброї, яка дотепер не була поміченою. ЦАХАЛ знищив багато терористичних об'єктів. Втім, "Хезболла" змогла випустити три сотні ракет та БпЛА по Ізраїлю. Проте досить безпорадно та менш ефективно, ніж планувалося. Якісь цілі були збиті, інші – впали на відритій території. Не обійшлося і без пошкоджень. Чималої шкоди наробила ізраїльська ракета-перехоплювач, що визнають у самій країні. На щастя, постраждалих немає.