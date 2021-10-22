У головному репортажі видання "Війна холодом" про те, як Путін цинічно шантажує ФРН і ЄС космічними цінами на газ, опубліковано коментар посла Андрія Мельника.

До теми Спершу – запуск "Північного потоку-2": Путін назвав умову збільшення поставок газу в Європу

Глава української дипмісії прямо і без реверансів закликав партії Зелених та Соціал-демократів, які разом з Лібералами саме сьогодні офіційно розпочинають переговори про створення нової урядової коаліції, «не забути про свої передвиборчі обіцянки і негайно зупинити "Північний потік-2".

фото – FOCUS

Причиною такого публічного звернення Посла було те, що під час зондувальних розмов всі три партії вирішили, на жаль, винести за дужки всі спірні та незручні теми, які їх роз'єднують, у тому числі й щодо політики відносно агресивної Росії загалом і Nord Stream 2 зокрема.

Приємно, що буквально на наступний день після інтерв'ю посла із закликом негайно заморозити Nord Stream 2 і не допустити його сертифікації і введення в експлуатацію, співголова Зелених Анналена Бербок, можна відверто сказати, прямо відгукнулася на крик України.

Відразу ж в інтерв'ю Funke Medien вона – вперше після виборів – публічно виступила проти надання на даному етапі дозволу на експлуатацію Nord Stream 2, оскільки він суперечить праву ЄС.

фото – Світлани Мельник

Анналена Бербок також заявила, що не можна піддаватися шантажу Путіна.

Ну що ж: ми вітаємо таку позицію лідерки Зелених і сподіваємося, що саме цю жорстку лінію – а не лише загальні фрази – вдасться закріпити у наступній коаліційній угоді.

Тож ми боремося далі за те, щоб інтереси України були максимально враховані майбутнім федеральним урядом



