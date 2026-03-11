В Ірані сповільнилося виробництво "Шахедів" після ударів США та Ізраїлю, – Bloomberg

Аналітики вважають, що Іран став менше виробляти ударних БпЛА Shahed-136 після початку операції США та Ізраїлю в регіоні. Проте країна не зупинила виробництво та, ймовірно, має значні запаси.

Про це повідомили у Bloomberg.

Дивіться також Каліфорнія під загрозою: ФБР попередило, що Іран може запустити "Шахеди" по США

Як конфлікт вплинув на виробництво "Шахедів"?

Видання оцінює, що Іран уже випустив понад 2 100 дронів типу "Шахед" по цілях у Перській затоці. Зокрема під прицілом була нафтова інфраструктура, аеропорти иа військова техніка.

Зазначається, що такі БпЛА досить повільні та їх відносно легко виявити. Проте масові запуски виснажують запаси дорогих ракет-перехоплювачів.

Аналітики стверджують, що в пріоритеті США та Ізраїль є атаки на виробничі об'єкти. За словами високопоставленого європейського чиновника, удари порушили організацію та координацію роботи з масштабного виробництва дронів.

Джерело, обізнане з виробництвом "Шахедів", повідомило виданню, що БпЛА має відносно просту конструкцію. Його корпус зроблений зі скловолокна, має двигун, базову систему наведення та вибухівку. Через це їх можуть виготовляти навіть у майстернях з ремонту швидкісних катерів.

Один з аналітиків RUSI вважає, що Іран заздалегідь очікував можливих ударів з повітря. Тому країна могла розосередити виробництво, а частину потужностей розмістити під землею. На думку Боба Талласта, виробництво близько 20 "Шахедів" для однієї атаки вже є ефективним.

Чи змінилось виробництво ракет?

Видання навело дані згідно з якими, до початку операції Іран мав приблизно 2 500 балістичних ракет і вже використав близько 700 із них.

Балістичні ракети набагато складніші, ніж "Шахеди", і вимагають передового виробництва та матеріалів, тому темпи їх виробництва, ймовірно, зараз близькі до нуля,

– йдеться в матеріалі.

Зазначається, що запуск "Шахедів" не потребує складної інфраструктури. Для цього нібито достатньо пускової рейки на транспортному засобі розміром із позашляховик або пікап.

Конфлікт на Близькому Сході: останні новини