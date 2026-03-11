Війна з Іраном може скоро закінчитися: Трамп каже, що там вже "практично ні по чому цілитися"

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном може закінчитися "незабаром". За його словами, там "практично ні по чому цілитися".

Про це повідомляє Axios.

Що Трамп каже про можливість закінчити війну з Іраном?

Трамп заявив, що війна з Іраном може закінчитися "незабаром", оскільки "практично ні по чому цілитися".

Коли я захочу, щоб це закінчилося, воно закінчиться,

– сказав Трамп Axios.

Водночас посадовці Ізраїлю кажуть, що атаки по Ірану розплановано ще принаймні на 2 тижні.

