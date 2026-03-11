Війна з Іраном може скоро закінчитися: Трамп каже, що там вже "практично ні по чому цілитися"
- Президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном може закінчитися "незабаром", оскільки там "практично ні по чому цілитися".
- Посадовці Ізраїлю вказують, що атаки по Ірану розплановано ще принаймні на 2 тижні.
Президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном може закінчитися "незабаром". За його словами, там "практично ні по чому цілитися".
Про це повідомляє Axios.
Що Трамп каже про можливість закінчити війну з Іраном?
Трамп заявив, що війна з Іраном може закінчитися "незабаром", оскільки "практично ні по чому цілитися".
Коли я захочу, щоб це закінчилося, воно закінчиться,
– сказав Трамп Axios.
Водночас посадовці Ізраїлю кажуть, що атаки по Ірану розплановано ще принаймні на 2 тижні.
Кілька днів війни з Іраном коштували США мільярди доларів
За перші два дні війни в Ірані Пентагон використав боєприпасів на 5,6 мільярда доларів. У Конгресі вже занепокоєні тим, як витрачаються невеликі запаси сучасного озброєння. Загалом було запущено близько 2000 боєприпасів по понад 5000 цілях.
В Міноборони США зазначали, що високоточні боєприпаси будуть використовуватися менше. Натомість у хід підуть лазерно керовані бомби, запаси яких більші.