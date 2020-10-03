Співголови мінської групи ОБСЄ з урегулювання конфлікту навколо Нагірного Карабаху – Росія, Франція та США – оприлюднили спільну заяву: загострення стосунків Вірменії та Азербайджану "викликає тривогу".

У заяві співголів мінської групи ОБСЄ, як пише Інтерфакс-Україна, мовиться про таке:

Читайте також Депутатка "Слуги народу" потрапила у скандал через заяву про Азербайджан

"Співголови рішуче засуджують насильство в зоні нагірно-карабахського конфлікту".

"Повідомлення про зростання жертв серед цивільного населення викликають тривогу".

"За жодних обставин не можна нападати на цивільних чи навіть загрожувати їм".

Співголови закликають сторони повністю дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань щодо захисту цивільного населення,

– підсумували Росія, Франція та США.

Окремо в ОБСЄ наголосили, що долучення до ескалації конфлікту "зовнішніх сторін" підриває зусилля, скеровані світовою спільнотою та переговорниками до досягнення міцного миру в регіоні.

Організація також вкотре закликала до негайного припинення бойових дій і відновлення предметних переговорів без попередніх умов.

Важливо: співголови мінської групи закликали припинити вогонь бодай задля гуманітарних цілей – щоб сторони конфлікту забрали тіла та рештки своїх загиблих військовослужбовців (за допомоги ОБСЄ та Червоного Хреста).

Зверніть увагу Туреччина сподівається, що Азербайджан продовжить наступ у Нагірному Карабасі