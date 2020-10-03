Війна у Карабаху: ОБСЄ закликала сторони припинити вогонь – бодай щоб забрати тіла загиблих
Співголови мінської групи ОБСЄ з урегулювання конфлікту навколо Нагірного Карабаху – Росія, Франція та США – оприлюднили спільну заяву: загострення стосунків Вірменії та Азербайджану "викликає тривогу".
У заяві співголів мінської групи ОБСЄ, як пише Інтерфакс-Україна, мовиться про таке:
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- "Співголови рішуче засуджують насильство в зоні нагірно-карабахського конфлікту".
- "Повідомлення про зростання жертв серед цивільного населення викликають тривогу".
- "За жодних обставин не можна нападати на цивільних чи навіть загрожувати їм".
Співголови закликають сторони повністю дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань щодо захисту цивільного населення,
– підсумували Росія, Франція та США.
Окремо в ОБСЄ наголосили, що долучення до ескалації конфлікту "зовнішніх сторін" підриває зусилля, скеровані світовою спільнотою та переговорниками до досягнення міцного миру в регіоні.
- Організація також вкотре закликала до негайного припинення бойових дій і відновлення предметних переговорів без попередніх умов.
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