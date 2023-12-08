У Секторі Гази загинув син ексначальника командування ЦАХАЛ

Армія оборони Ізраїлю повідомила про загибель двох солдатів, які брали участь у бойових діях проти ХАМАС у Секторі Гази. Один із загиблих – старший 25-річний сержант Галь Меїр Айзенкот, що є сином колишнього очільника ЦАХАЛ.

Інший загиблий – 34-річний Джонатан Девід Дейч. Станом на п'ятницю, 8 грудня, у Тель-Авіві визнали, що загальна кількість втрат внаслідок бойових дій – 89 бійців.

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Загибель Айзенкота-молодшого

Власне, Айзенкот загинув на півночі Сектора Гази під час бою, а Дейч – під час сутички на півдні. Також повідомляють, що троє інших військовослужбовців були серйозно травмовані – їх госпіталізували.

Галь Айзенкот відійшов на той світ після вибуху бомби в шахті тунелю поблизу солдатів у таборі Джабалія на півночі Гази. У важкому стані його доставили до лікарні в Ізраїлі, де він помер від отриманих травм. Поховають його 8 грудня в Герцлії,

– пише The Times of Israel.

Політики з різних партій Ізраїлю висловили свої співчуття родині полеглого солдата.

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу назвав Галь Айзенкота "хоробрим воїном та справжнім героєм" і закликав ізраїльський народ до продовження боротьби.

назвав Галь Айзенкота "хоробрим воїном та справжнім героєм" і закликав ізраїльський народ до продовження боротьби. Міністр оборони Йоав Ґалант висловив надію: "Ми будемо гідними жертви Гала та всіх, хто загинув у цій війні за справедливість".

висловив надію: "Ми будемо гідними жертви Гала та всіх, хто загинув у цій війні за справедливість". Президент Іцхак Герцоґ відзначив десятирічну військову кар'єру Галь Айзенкота і підкреслив, що він та його сім'я платять велику ціну за безпеку Ізраїлю.

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Зазначимо, що новий етап ізраїльсько-палестинської війни розпочався 7 жовтня 2023 року, коли ХАМАС випустив тисячі ракет по Ізраїлю. Тоді у Тель-Авів оголосили про початок операції проти терористичного угрупування.

Станом на 4 грудня було відомо, що за час операції в Секторі Гази, ймовірно, загинули 15 000 людей, з них 5 000 – члени ХАМАС. Також того дня Армія оборони Ізраїлю оголосила про розширення своїх наземних операцій на всій території Сектора Гази.

Водночас 5 грудня повідомляли, що Армія оборони Ізраїлю оточує найбільше місто на півдні сектору Гази Хан-Юніс і переходить до третьої фази наземної операції.