"Війна почалася, щоб зупинити антиросійські сценарії": Лещенко розбив черговий фейк росіян

Російські пропагандисти кожного дня вигадують нові фейки, аби виправдати вторгнення в Україну. Цього разу вони заявили, що метою війни є зупинка антиросійського сценарію.

Цього разу вигадки розповідав секретар Радбезу Росії Микола Патрушев. Його заяву одразу ж поширив головний кремлівський пропагандист Володимир Соловйов, повідомляє 24 канал.

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"Україну програмували проти Росії 30 років"

Радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко розповів про черговий фейк, який поширюють російські пропагандисти, аби виправдати вторгнення в Україну. Державні посадовці країни-терористки продовжують розповсюджувати наратив про те, що начебто війна проти України розпочалася, щоб зупинити антиросійські сценарії.

З цим меседжем вийшов секретар Ради безпеки Росії Патрушев, який заявив, що ця війна є відповіддю на те, що "Украину программировали в антироссийском ключе на протяжении 30 лет с момента обретения независимости",

– зазначив Лещенко.

Він наголосив, що, звичайно ж, ніхто спеціально антиросійських настроїв на території України не створював. Адже вони виникали автоматично після того, як Росія приходила з війною на українські землі.

"А по-друге, дуже смішно навіть з логікою цього самого Патрушева. Навіть в часи Януковича, який підписував з Путіним договір про додаткових чверть століття Севастополя як бази для Чорноморського флоту, який зупиняв європейську інтеграцію України на догоду Росії… Так от виявляється, за логікою Патрушева, це теж були антиросійські сили, які управляли Україною", – зауважив радник ОП.

Лещенко додав, що логіки у цій заяві абсолютно немає.

"Зрозуміло, що у пропагандистів логіка не повинна працювати, їм потрібно продукувати фейк, але навіть, щоб фейк виглядав хоч трохи правдоподібним, треба, щоб він хоч в чомусь спирався на історичну правду. А цієї історичної правди в заявах Патрушева немає", – зазначив радник ОП.

Також Лещенко згадав про те, що в часи першого президента Росії Бориса Єльцина з Україною уклали великий договір про дружбу і співробітництво, який взагалі не передбачав жодних антиросійських настроїв на території нашої держави.

"Ба більше – цей договір, на жаль, так і не став інструментом для політики президента Путіна, який прийшов на місце Бориса Єльцина", – підсумував Лещенко.

Дивіться брифінг Сергія Лещенка: