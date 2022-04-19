Війна пришвидшує Kyiv City Express: столична електричка отримала ще одну станцію

Укрзалізниця продовжує розвивати київську кільцеву електричку. З 19 квітня на маршруті почав курсувати ще один модернізований електропоїзд та додано зупинку на станції Київська Русанівка.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

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Київська кільцева електричка стане частиною проєкту Kyiv City Express. Менш ніж за місяць вона перевезла понад 200 тисяч пасажирів. Сьогодні ми ставимо на маршрут модернізований уже під час війни на власному підприємстві електропоїзд. Таким чином, по кільцю Києва курсують виключно модернізовані електрички,

– зазначив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.

Війна дала поштовх для розвитку

За його словами, війна дала поштовх для розвитку розпочатого у 2021 році проєкту Kyiv City Express. Так, зокрема, зупинкову платформу на маршруті електрички Укрзалізниця відновила вже за час війни.

В пресслужбі УЗ нагадують, що відкрита станція Київська Русанівка не функціонувала з 2011 року та була в занедбаному стані. У короткі терміни її відремонтували та укріпили платформу. Зазнали оновлення і поїзди міської електрички.

"У відремонтованій електричці ми зробили підсвітку зони посадки та висадки пасажирів, оновили санвузли, пристосували її для перевезення людей з особливими потребами, передбачили окремі місця для перевезення велосипедів, встановили нові ергономічні сидіння для пасажирів, встановили нову енергозаощадливу систему освітлення, систему пожежогасіння, інформаційну систему та інше", – цитують в УЗ Олександра Болдова, керівника приміських перевезень Укрзалізниці.

У відомстві додають, що з 21 березня 2022 року Укрзалізниця запустила рух електропоїздів за маршрутом Дарниця – Святошин, а з 27 березня відновила повноцінний рух кільцем. Наразі електричка робить 20 зупинок на своєму маршруті.

Нагадаємо, що раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков писав про відновлення залізничного сполучення на звільнених територіях і, зокрема, про відкриття для руху поїздів ділянку Київ – Ніжин.

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