Слово "гра", "правила гри" часто звучали в журналістських матеріалах і часом з вуст державних діячів та дипломатів. Але тепер ця постать мови у політичному контексті – явний анахронізм.

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Для гри більше немає місця

Ігри закінчились 24 лютого 2022 року. Почалося суворе воєнне життя. Там, де за злою людською волею розв'язана війна, де гинуть і страждають мільйони людей – для гри немає місця.

Дії Антигітлерівської коаліції у 1939 – 45 роках найменше були грою. Це була тяжка боротьба за право життя і свободу. Боротьба завершилася беззастережною перемогою над нацистським злом. І для тих, хто вбив сам себе в Рейхсканцелярії, і для тих, хто опинився на лавах підсудних у Нюрнберзі, та війна не була грою.

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У жорстоку боротьбу залучено майже все людство

Те, що відбувається у світі зараз – також не гра. Дипломат Анатолій Антонов має це усвідомити з усією ясністю. Він представляє країну, яка вчинила агресію та веде жорстоку війну на просторах незалежної та суверенної держави.

Більшість світу сповнена бажання цю війну припинити, агресора покарати, передумови нових воєн у цій частині світу викорінити так само рішуче, як вони були викорінені в Західній Європі після 1945 року.

Політичні ігри закінчилися чотири місяці тому. Нині за відновлення миру йде жорстока боротьба, до якої так чи інакше залучено майже все людство.

І дії США, їхня санкційна політика – потужна зброя у цій боротьбі за право на життя та свободу. Послу Антонову слід розуміти це, як і те, який бік він обрав у нинішній боротьбі і що з цього випливатиме. Все дуже серйозно. Жодної гри.

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