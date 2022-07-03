Слово "гра", "правила гри" часто звучали в журналістських матеріалах і часом з вуст державних діячів та дипломатів. Але тепер ця постать мови у політичному контексті – явний анахронізм.
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Для гри більше немає місця
Ігри закінчились 24 лютого 2022 року. Почалося суворе воєнне життя. Там, де за злою людською волею розв'язана війна, де гинуть і страждають мільйони людей – для гри немає місця.
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У жорстоку боротьбу залучено майже все людство
Те, що відбувається у світі зараз – також не гра. Дипломат Анатолій Антонов має це усвідомити з усією ясністю. Він представляє країну, яка вчинила агресію та веде жорстоку війну на просторах незалежної та суверенної держави.
Більшість світу сповнена бажання цю війну припинити, агресора покарати, передумови нових воєн у цій частині світу викорінити так само рішуче, як вони були викорінені в Західній Європі після 1945 року.
Політичні ігри закінчилися чотири місяці тому. Нині за відновлення миру йде жорстока боротьба, до якої так чи інакше залучено майже все людство.
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