Окупанти накопичують резерви на одному з напрямків: військові пояснили плани ворога

Російські загарбники продовжують накопичувати резерви в районі Сіверська та Серебрянського лісу. Окупанти планують продовжити наступ й захопити населений пункт Дронівка.

Про цілі російських окупантів розповіли в 81 окремій аеромобільній Слобожанській бригаді.

Що хочуть захопити росіяни?

Бійці розповіли, що ворог продовжує накопичувати резерви в районі Сіверська та Серебрянського лісу для подальшого наступу й захоплення населеного пункту Дронівка.

Українські воїни уразили в районі Серебрянського лісу дев'ять артилерійських засобів противника. Вісім з них – буксировані гармати типу Д-30, ще одна – самохідна артилерійська установка 2С3 "Акація".

Захисники України стримують наступ ворога: дивіться відео 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади

Наразі ключовим завданням ворога на цьому напрямку залишається захоплення прибережних територій річки Сіверський Донець і зайняття панівних висот. У разі успіху це може надати противнику перевагу у застосуванні засобів ураження,

– підкреслили воїни.

Крім цього, російські війська не припиняють спроб інфільтрації в міжпозиційний простір підрозділів 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади 7 корпусу ШР ДШВ. Для цього противник застосовує малі піхотні групи чисельністю до двох осіб. Вони діють у темну пору доби, використовуючи антитепловізійні пончо та несприятливі погодні умови для скритного пересування. Попри складний рельєф місцевості та несприятливі погодні умови, підрозділи 81 ОАЕМБр ДШВ продовжують утримувати позиції та стримувати наступ російських військ у своїй зоні відповідальності.

Які останні новини про події на фронті?