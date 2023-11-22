Складна погода, складна оборона, – Зеленський заслухав командувачів щодо ситуації на полі бою

Володимир Зеленський провів щоденний селектор, під час якого обговорювали ситуацію на фронті. Президент України розповів, що мова йшла, зокрема, про надходження боєприпасів, техніки, обладнання та їх розподіл між бригадами.

Під час наради Зеленському доповіли про оборону на чотирьох напрямках фронту, постачання техніки, а також функціонування роботи зернового коридору.

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Оборона на чотирьох напрямках фронту

Щоденні звіти про надходження боєприпасів, техніки, обладнання, розподіл між бригадами. Зведення щодо ситуації на полі бою. Складна погода, складна оборона на Лиманському, Бахмутському, Донецькому та Авдіївському напрямках. Наступальні дії на півдні,

– повідомив Зеленський.

Президент України зазначив, що під час щоденної селекторної наради також заслухали інформацію від розвідок стосовно деяких міжнародних подій, а також планів противника. Президент зауважив, що армія РФ на цьому етапі зробила зеків основним джерелом поповнення втрат на полі бою.

Також лідер держави повідомив, що отримав звіти щодо ліквідації наслідків обстрілів цивільної інфраструктури в Херсоні, Бериславі, Нікополі. У Нікополі, зокрема, ворог поцілив по мережі водопостачання. Служби працюють над відновленням подачі води людям. За словами президента, його Офіс тримає це питання на контролі.

Глава держави наголосив на хороших результатах чорноморського зернового коридору. За його словами, останні дні були рекордними за обсягами перевезених вантажів.

Яка ситуація на фронті