Уже починає психологічний тиск: що Путін може зробити на кордоні з Фінляндією та країнами Балтії

Росія заборонила будь-які переміщення людей, транспортних засобів, товарів і вантажів залізницею через кордон із Фінляндією, Естонією та Латвією. Кремль ніяк не пояснює свої нетипові дії та не уточнює, коли обмеження можуть зняти.

Повідомлення про закриття з'явилося на тлі розширення Росією військової інфраструктури вздовж кордону з НАТО. Як зауважив 24 Каналу керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, до таких новин треба ставитися серйозно.

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До чого уже готується Росія?

Раніше повідомлялося, що Росія будує нові казарми, склади боєприпасів і логістичні об'єкти поблизу кордону з Фінляндією, Норвегією, країнами Балтії і планує в перспективі розмістити там сотні тисяч військових. Їх вона може забрати з України у випадку замороження війни, а саме до такого сценарію ми сьогодні рухаємось.

Варто зауважити, що кордон Росії з Естонією, Фінляндією, Латвією та Литвою – закритий уже давно. Але працює Сувальський коридор до Калінінградської області.

Тут можемо згадати про візит Олександра Лукашенка до Пекіна, оскільки Путін дійсно намагається використати плацдарм Білорусі для ескалації. Це може бути як напрямок країн НАТО, так і напрямок України. Достеменно цього ніхто не знає.

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Лише побудова казарм біля кордону з Фінляндією уже є свідченням того, що Росія залишається в парадигмі мілітарної політики. І все, що Путін говорить про НАТО, він захоче реалізувати не на словах, а на практиці. Кремль націлений тільки на ворожнечу.

Сьогодні найбільш ймовірним сценарієм удару може бути саме Естонія і Фінляндія. Тому що Білорусь має залишитися спокійною, щоб товари, які виробляють в Китаї, далі йшли через білорусько-польський кордон у Європу. А це сотні мільярдів доларів. Тому Китай робитиме все, щоб Білорусь була стабільною,

– наголосив Валерій Клочок.

Те, що буде на кордоні з Фінляндією та Естонією – для Китаю менша загроза. Тому вони можуть закрити очі на дії Путіну, бо для очільника Кремля – це інструмент тиску на Європу. У відповідь він чекає, щоб Європа тиснула на Україну.

Також не треба відкидати сценарію, що Путін може перейти в оборону. Це може бути тактичним кроком. Для оборони йому не потрібно скільки особового складу на фронті, тому, наприклад, 100 000 він перекине до кордону з Фінляндією.

У такому випадку ні фіни, ні естонці уже не зможуть спокійно спати вночі. Вони думатимуть, що робитиме Путін далі. Це дуже серйозний психологічний тиск, бо мовиться про угрупування, яке здатне проводити успішні військові операції,

– додав Клочок.

Тому всі дії, які зараз вчиняє Путін – це не випадковість. До них треба ставитися дуже серйозно та готуватися.