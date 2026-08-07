Цього не було всі 4 роки війни, – полковник Гордон сказав, які зміни відбулися на фронті

Війна Росії проти України входить у новий етап, адже її наслідки дедалі сильніше відчувають не лише на фронті, а й у самій Росії. Українські удари змінили ситуацію, якої Кремль не допускав упродовж понад чотирьох років повномасштабного вторгнення.

Полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон розповів 24 Каналу, що українські удари по російському тилу не лише послаблюють військовий потенціал окупантів, а й змінюють настрої всередині Росії. Водночас ситуація на фронті залишається несприятливою для Кремля, попри постійні спроби наступу.

Росіяни вперше по-справжньому відчули наслідки війни

На думку Геміша де Бреттона-Гордона, останні українські операції стали безпрецедентними. Він звернув увагу на повідомлення про затоплення іранського танкера в Каспійському морі, який нібито перевозив російські боєприпаси. Такі дії демонструють, що Україна здатна завдавати ударів далеко за межами поля бою.

Крім того, удари по російській енергетичній інфраструктурі вже мають серйозні економічні наслідки. За різними оцінками, було виведено з ладу близько 20 – 30% потужностей із виробництва нафтопродуктів, що обмежило можливості Росії отримувати валютні надходження для фінансування війни.

Жителі Росії тепер самі починають відчувати наслідки війни, чого не відбувалося протягом усіх чотирьох із половиною років. До цього основний тягар несли призовники з віддалених регіонів країни,

– наголосив Геміш де Бреттон-Гордон.

Він додав, що на цьому тлі дедалі частіше з'являються розмови про можливу загальну мобілізацію. На його думку, навіть у російському інформаційному просторі ця ідея сприймається вкрай негативно і може створити Кремлю серйозні внутрішні проблеми.

На фронті вже тривалий час не відбувається суттєвих змін на лінії зіткнення. Водночас російська армія продовжує втрачати близько 30 тисяч військових щомісяця, а її наступальні дії регулярно завершуються провалом.

Щоразу, коли Росія намагається щось зробити, вона зустрічає потужний опір. Фронт залишається статичним, а українські удари в глибині Росії мають дуже серйозний вплив,

– підсумував полковник армії у відставці.

Полковник армії у відставці про проблеми Росії у війні: відео