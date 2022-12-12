Розвідка Британії назвала поточні цілі Росії у війні: чи зможе агресор їх досягнути

Росія все ще прагне поширити контроль над усіма населеними пунктами Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Втім, їм це навряд чи вдасться зробити.

8 грудня речник російського президента Дмітрій Пєсков переформулював основні цілі так званої "спеціальної військової операції". Про це повідомляють у британській розвідці.

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Які поточні цілі Росії у війні

За словами Пєскова, однією з головних цілей Росії є "захист" жителів Донбасу та південного сходу України. Посіпака Путіна стверджує, що нібито потрібно ще багато роботи для "звільнення" цих територій.

У британській розвідці вважають, що коментарі Пєскова свідчать про те, що нинішні мінімальні політичні цілі війни Росії залишаються незмінними. Ймовірно, загарбники все ще прагнуть встановити контроль над усіма Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями.

Російські військові, ймовірно, все ще прагнуть віддати пріоритет просуванню вглиб Донецької області. Проте російська стратегія наразі навряд чи досягне поставлених цілей: дуже малоймовірно, що загарбники зараз здатні сформувати ефективну ударну силу, здатну повернути ці райони,

– наголосили експерти.

У розвідці також додали, що російські сухопутні війська навряд чи досягнуть значних операційних успіхів протягом наступних кількох місяців.

Путін продовжує робити помилки у війні

Генерал армії США Марк Міллі раніше заявив, що Путін зазнав поразки в цілому, однак попереду ще багато бойових дій. Він вважає, що наразі ситуація на фронтах стабілізувалась і найближчим часом змін не буде. Але все ще триває окупація частини української території.

"З настанням зими все трохи сповільниться через мороз. Тоді з’явиться потенційна можливість для наступу обох сторін у розпал зими через погоду та рельєф місцевості. Тож ми побачимо, що з цим станеться", – зазначив Міллі.