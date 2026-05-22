Росія заявляє про загрозу з Фінляндії: ексчлен парламенту НАТО пояснив, що це означає для Європи

В російських пропагандистських ефірах окупанти почали поширювати інформацію, буцімто на кордонах Фінляндії з Росією проводяться навчання НАТО і фіни планують напад на росіян. Такий вкид може означати загрозу для Фінляндії і не тільки.

Про це 24 Каналу розповів ексчлен польської делегації в парламенті НАТО Пьотр Кульпа, наголосивши, що він вбачає тут ризик для всієї Європи. Ймовірно, що на тлі цього російський диктатор захоче поставити європейським країнам певні рамки.

Що для Європи означають заяви Росії про загрозу з Фінляндії?

Ексчлен польської делегації в парламенті НАТО зауважив, що зараз усіх аналітиків турбує сценарій, за яким Росія, замість того, щоб тиждень бити по Україні, збере ресурси та вдарить по інфраструктурі Європи.

"А чим Європа зможе відповісти? Вдарити по Калінінградській області? Путіну буде на це байдуже", – сказав він.

Цікаво! Водночас американський генерал Бен Годжес висловив думку про те, що Фінляндія зможе протистояти агресії з боку країни-агресорки, адже має ефективну систему мобілізації й одну з найпотужніших артилерійських сил у Європі. Тому напад на цю країну обернувся б для Путіна провалом.

Тому після ударів по Європі Путін міг би висунути 3 умови, щоб їх зупинити: заборона постачання допомоги Україні, заборона розміщення іноземних військ на території країн колишнього Варшавського договору (у 1955 це були СРСР, Чехословаччина та сучасні Угорщина, Болгарія, Польща, Румунія, Німеччина) та зняття санкцій з Росії.

Путін може розраховувати, що значна частина населення Європи з радістю погодиться на такі умови. Саме це створює загрозу і потенціал агресії. Це стосується Фінляндії, країн Балтії, Польщі,

– наголосив він.

Кульпа пояснив заяви Росії про загрози з Фінляндії: дивіться відео

Кульпа додав, що сьогодні безпека Європи тримається виключно на 2 факторах – військові сили та ВПК України, а також Китай, який не зацікавлений у тому, щоб Путін розпалював війну проти Європи.

Європа готується до можливої війни з Росією: деталі

Прем’єрка Литви Інга Ругінене заявила про підготовку укриттів для цивільного населення. Також в країні планують встановити радари ближньої дії.

Також європейські лідери розглядають можливість обмеженої наземної атаки, наприклад, у районі Даугавпілса в Латвії, або в Естонії чи інших країнах Балтії. А Велика Британія разом з союзниками обговорювала створення оборонного банку для фінансування закупівель зброї для Європи.