Боєць ТрО зі зв'язаними руками ліквідував двох окупантів і врятував побратима на Харківщині

На Вовчанському напрямку український військовий зміг самостійно звільнитися з російського полону. Одразу після цього він знищив двох російських загарбників та вивів у безпечне місце свого пораненого товариша.

Деталями цієї історії в ефірі 24 Каналу поділилася кореспондентка з Харкова Анна Черненко. За її словами, 36-річний військовослужбовець 113 окремої бригади ТрО з позивним "Танкіст" потрапив у засідку під час облаштування позицій. Його побратим "Чупа" отримав поранення та зміг відійти, тоді як сам боєць опинився в руках окупантів.

Як вдалося врятуватися

Військовий пробув у полоні зі зв'язаними руками орієнтовно 30 хвилин. Ситуація кардинально змінилася, коли по позиціях росіян почали відпрацьовувати безпілотники Сил оборони України. Загарбники вирішили сховатися в окопі, який до цього викопали самі ж українські захисники, та намагалися прикритися полоненим.

Вони ховалися в ту нірку, яку ми копали, і мною прикривалися, щоб не постраждати. Вийшло так, що я виліз, руки послабились і зробив свою роботу. Зброя була поруч. Зробив роботу, як треба. Ці пів години були дуже довгі, занадто довгі,

– пригадує "Танкіст".

Після успішної ліквідації двох російських солдатів військовий допоміг евакуювати пораненого побратима і повернувся до свого підрозділу. Зараз обидва захисники перебувають у медичному закладі, а командування планує подати "Танкіста" на отримання звання Героя України.

Це про мужність, честь і стійкість, про незламність характеру. В яку б скрутну ситуацію не потрапили бійці, вони не повинні втрачати віру. Він показав на власному прикладі, що навіть у такому складному випадку немає безвихідної ситуації,

– наголосив Вадим Батій, заступник командира батальйону 113 ОБр ТрО.

Про історію порятунку українського захисника: дивіться детально у відео