"Росія – наш спільний ворог": боєць з Грузії розповів, чому захищає Україну

Чимало грузинів допомагають Україні в боротьбі проти Росії. І не лише фінансовою, гуманітарною чи іншою допомогою, а й своєю безпосередньою участю у війні на території нашої держави.

Одним з таких є голова воєнного комітету Кавказького союзу Ладо Гамсахурдія. В етері 24 Каналу військовий поділився, чому став на захист України.

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Україна та Грузія мають спільного ворога – Росію

Ладо Гамсахурдія розповів, що народився 1991 року в Абхазії, що нині незаконно перебуває під контролем частково визнаної Республіки Абхазія, що де-факто контролюється Росією. Більшість країн світу визнає Абхазію автономною республікою в складі Грузії.

Грузія в серпні 1992 року ввела війська до Абхазії, але зустріла там озброєний опір, зокрема, з боку російських і чеченських найманців. Збройний конфлікт, що призвів до втрати Грузією контролю над Абхазією, завершився 30 серпня 1993 року. У результаті понад 200 тисяч етнічних грузинів було вигнано з Абхазії.

Скориставшись військовою поразкою Грузії у війні 2008 з Росією, абхазькі війська за підтримки росіян зайняли Кодорську ущелину, яка за угодою мала контролюватися грузинською стороною. У вересні 2008 Росія визнала незалежність Абхазії.

Тому Росія – це наш спільний ворог. Україна дала можливість спільними силами боротися проти росіян <..> Думаю, ця війна закінчиться перемогою України, а також відновиться територіальна цілісність Грузії,

– наголосив боєць з Грузії.

Кавказький легіон уже понад 2 роки воює на боці України. Ладо Гамсахурдія розповів, що підрозділи здобули досвід нової війни, якої світ ще не знав.

Щодня нові технології. Це дуже складна війна. Ми тут навчаємось. На жаль, у нас є втрати та поранені. Війна залишається свій відбиток, але у нас є мотивація. Ми боремося за свободу своїх народів,

– констатував голова воєнного комітету Кавказького союзу.