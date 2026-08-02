Агресія проти України назавжди змінила роль Росії у світі, – Сибіга

Очільник Міністерства закордонних справ України заявив, що повномасштабна війна змінила позиції Москви та Києва у світі. Андрій Сибіга зазначив, що Україна стала серйозним партнером для багатьох країн.

Натомість Росія втрачає своїх союзників. Про це Сибіга написав у своїй статті.

Якою буде роль України?

Глава МЗС наголосив на тому, що Україна отримала нову зовнішньополітичну роль. Він переконаний, що 2026 рік закріпив її у сприйнятті не лише самої країни, але й в усього світу – від Східної Азії до Латинської Америки.

Ми не прохачі, не жертви, не джерело проблем. Сучасна Українська держава стає безпековим партнером, який має унікальний досвід і пропонує вирішення не лише своїх, але й глобальних проблем,

– підкреслив Сибіга.

За його словами, нову роль сформувала ціла низка подій:

успіхи українських воїнів на полі бою;

стабілізація фронту;

безпосередній захист життя від іранських ударів;

історичне турне Президента України до держав Затоки;

широка географія Drone Deals;

кадри палаючих НПЗ, оборонних заводів та інших законних цілей від Москви та Санкт-Петербурга до далекого Омська понад 2,5 тисячі кілометрів від кордонів України.

закріплення ролі України як контриб’ютора євроатлантичної безпеки у підсумковому документі Саміту НАТО в Анкарі.

Очільник МЗС заявив, що пріоритетним завданням української дипломатії наразі є "цементування" нової ролі та перетворення її на конкретні переваги для людей. Також необхідно синхронізувати зростаючі військові можливості України та прагматичні інтереси на міжнародній арені.

Ми не займаємося благодійністю. Ми будуємо дорослі, взаємовигідні партнерства, які зміцнюють нашу спільну безпеку. Це стосується й оновленої політики прагматичного добросусідства. Потрібно не забувати, що нова українська сила має бути спрямована на досягнення головної мети: всеохоплюючого, справедливого та стійкого миру та гарантованої безпеки для нашої країни та нашого народу,

– наголосив міністр.

Він підкреслив, що ці зусилля треба спрямувати, щоб примусити "відірваних від реальності злочинців у Кремлі" припинити кровопролиття. Дипломат заявив, що Москва не здатна перемогти у війні.

Що відомо про зміну позицій Росії?

Сибіга підкреслив, що російська агресія назавжди зруйнувала європейську та світову архітектуру безпеки. Окрім того, вона назавжди змінила роль Росії у світі.

Дипломат зазначив, що нездорова жага Путіна продовжувати війну проти України призводить до незворотніх процесів для Кремля. Російська агресія послаблює вплив Москви у цілій низці регіонів.

Глава МЗС зазначив, що спроби дестабілізації та втручання у вибори в європейських країнах зазнали поразки. Він навів приклади Молдови, Румунії та Угорщини.

На Південному Кавказі Кремль вже не має такого контролю над Вірменією та Грузією. У Центральній Азії все більше посилюються зв'язки із конкурентами Росії у регіоні – Китаєм і США.

В Африці після викриття незаконних схем рекрутингу Москва також втрачає позиції. Сибіга заявив, що подібні процеси відбуваються також:

на Близькому Сході;

в Індо-Тихоокеанському регіоні;

у Латинській Америці.

Глава МЗС наголосив, що ці тенденції мають бути сигналом для України та її союзників діяти. Він сказав, що простір, який звільняється з відходом російського впливу, необхідно заповнювати.

Час створювати нові сенси та наповнювати звичні слова новим значенням, новим усвідомленням, здобутим Україною у полум’ї найбільшої війни в Європі з часів Другої світової. Бо саме в Україні сьогодні вирішується майбутнє Європи та світу, закладаються підвалини нової архітектури безпеки, яка гарантуватиме стабільність, мир та розвиток для нашого народу та мільярдів людей у світі,

– наголосив Сибіга.

Він додав, що ера конвенційного роззброєння лишилась у минулому. Натомість прийшов час озброєного миру та гарантованої безпеки. Міністр сказав, що без участі України новий світ побудувати неможливо.

Ще одним відчутним наслідком повномасштабного вторгнення в Україну стало зростання залежності Москви від Пекіну. Після 2022 року Китай посилює свій політичний та економічний вплив на Росію, про це писали у The Wall Street Journal.