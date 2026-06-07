Україна почала операцію із примусу Росії до миру, – The Telegraph

Після невдалого контрнаступу 2023 року Україна фактично змінила підхід до ведення війни. Замість спроб масштабного прориву фронту командування дедалі більше концентрується на виснаженні російської армії.

Як пише The Telegraph, саме ця стратегія може стати одним із головних чинників, які здатні змусити Кремль переглянути свої плани щодо війни.

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Що відомо про нову стратегію України?

У 2023 році українське командування планувало перерізати так званий сухопутний коридор до окупованого Криму шляхом масштабного наступу на Півдні. Тоді розрахунок полягав у тому, що ізоляція півострова та значної частини російських військ змусить Москву погодитися на невигідні для неї переговори.

Однак реалізувати цей задум не вдалося. Після провалу контрнаступу Україна перейшла до пошуку інших способів впливу на військовий потенціал Росії. Сьогодні роль танків і штурмових підрозділів дедалі більше виконують ударні безпілотники. Саме вони стали основою нової концепції, яку в Україні називають "логістичним локдауном".

Наприкінці травня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив про масштабування операцій середньої дальності, спрямованих на знищення російських ліній постачання. Йдеться про систематичні удари по об'єктах, розташованих на відстані від 20 до 200 кілометрів від лінії фронту.

Основна мета полягає в тому, щоб позбавити російські війська можливості стабільно отримувати боєприпаси, паливо, техніку та підкріплення. Одним із ключових напрямків стала траса Р-280, яка з'єднує Ростов-на-Дону з окупованими Маріуполем, Бердянськом, Мелітополем та Кримом. Саме цією дорогою проходить значна частина постачання для російських угруповань на півдні України.

Останніми тижнями українські дрони регулярно атакують транспортні колони, бензовози та військову техніку на цьому маршруті. Російські військові та провоєнні блогери дедалі частіше скаржаться на проблеми із пересуванням та забезпеченням.

Важливою складовою стратегії є ізоляція окупованого Криму. Українські сили завдають ударів по паливній інфраструктурі, складах, портах і маршрутах постачання на півострові.

Аналітики зазначають, що Крим має критичне значення для російської військової присутності на півдні. Саме тому будь-які перебої з логістикою безпосередньо впливають на можливості російської армії вести наступальні дії.

Водночас експерти наголошують, що сама по собі ізоляція Криму навряд чи стане вирішальним фактором у війні. Значно важливішим є загальний тиск на логістичну систему Росії вздовж усієї лінії фронту.

Чи може це змусити Путіна до переговорів?

За оцінками українських та західних експертів, ефективність нової стратегії вже помітна на полі бою. Інститут вивчення війни раніше заявляв, що війна входить у нову фазу через зміну характеру бойових дій. Темпи просування російської армії помітно знизилися, а на окремих ділянках фронту українські сили повертають собі ініціативу.

Однією з причин називають знищення значної кількості російських систем протиповітряної оборони протягом останнього року. Це дозволило Україні активніше використовувати безпілотники середньої дальності та завдавати ударів по об'єктах у тилу противника.

Крім того, українська армія значно покращила можливості боротьби з російськими дронами, що також вплинуло на загальну ситуацію на фронті.

The Telegraph зазначає, що кінцева мета стратегії полягає не лише у стримуванні російського наступу, а й у створенні умов для політичного рішення. За даними видання, українське керівництво розраховує досягти такого рівня тиску на російську армію та економіку, який змусить Кремль обирати між новою мобілізацією, затяжною війною або переговорами.

Водночас Росія все ще має ресурси для продовження бойових дій. Кремль може спробувати компенсувати проблеми на фронті новими мобілізаційними заходами, посиленням ракетних ударів по українських містах або пошуком альтернативних логістичних маршрутів.

Тому говорити про швидке завершення війни поки зарано. Однак дедалі більше військових експертів погоджуються, що кампанія зі знищення російської логістики стала одним із найважливіших факторів, які сьогодні впливають на перебіг війни та можуть визначити її подальший розвиток.

Що має статися, щоб війна закінчилася до осені?

Війна Росії проти України може завершитися вже до осені, однак для цього має збігтися низка критичних умов, які зараз виглядають малоймовірними без різкої зміни ситуації.

Насамперед ідеться про різке погіршення стану російської економіки під впливом санкцій та ударів по ключовій інфраструктурі. Важливим фактором є ситуація на фронті, де відсутність значних успіхів російських військ і зростання втрат можуть змусити Кремль переглянути свої цілі.

Додатковий тиск з боку міжнародних партнерів України також розглядається як елемент, здатний пришвидшити можливі переговори. Окрему роль може відіграти позиція США, зокрема потенційне посилення санкцій або збільшення військової допомоги Україні, включно з системами ППО. Йдеться про можливе повернення жорстких економічних обмежень проти Росії та посилення тиску на її нафтовий сектор.

Поєднання економічного виснаження Росії, військових невдач і зовнішнього тиску може створити передумови для припинення бойових дій. Водночас російське керівництво наразі не демонструє готовності до замороження конфлікту, попри ознаки втоми частини політичних еліт.