Росія зберігає плани захоплення великих міст України, – Павло Паліса

Росія не відмовилася від стратегічних планів із захоплення великих українських міст. Зокрема, Москва продовжує розглядати сценарії розширення наступу на півдні та сході України.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Які плани Москви розкрив Паліса?

Павло Паліса наголосив, що планом Росії залишається повне захоплення областей на півдні та сході.

Стратегічною метою Москви залишається повне захоплення Донецької області та просування в напрямку Дніпропетровської та Запорізької областей,

– зазначив Паліса.

За його словами, російське керівництво також розглядає можливість подальшого наступу з претензіями на контроль над великими південними містами. Йдеться, зокрема, про такі обласні центри як Запоріжжя, Херсон, Миколаїв та Одеса.

Він підкреслив, що ці плани залишаються актуальними попри поточну ситуацію на фронті.

Яка ситуація на фронті?