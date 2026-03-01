Росія зберігає плани захоплення великих міст України, – Павло Паліса
- Росія зберігає плани захоплення великих міст на півдні та сході України, включаючи Донецьку, Дніпропетровську та Запорізьку області.
- Москва розглядає можливість наступу на обласні центри Запоріжжя, Херсон, Миколаїв та Одесу, а також створення "буферної зони" в Харкові та Сумах.
Росія не відмовилася від стратегічних планів із захоплення великих українських міст. Зокрема, Москва продовжує розглядати сценарії розширення наступу на півдні та сході України.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса в інтерв’ю "Радіо Свобода".
Які плани Москви розкрив Паліса?
Павло Паліса наголосив, що планом Росії залишається повне захоплення областей на півдні та сході.
Стратегічною метою Москви залишається повне захоплення Донецької області та просування в напрямку Дніпропетровської та Запорізької областей,
– зазначив Паліса.
За його словами, російське керівництво також розглядає можливість подальшого наступу з претензіями на контроль над великими південними містами. Йдеться, зокрема, про такі обласні центри як Запоріжжя, Херсон, Миколаїв та Одеса.
Також Росія розглядає можливість подальшого наступу з претензіями на контроль над Запоріжжям, Херсоном, Миколаєвом та Одесою. Окремо, за словами Паліси, противник планує створення так званої "буферної зони" на території Харкова та Сум.
Він підкреслив, що ці плани залишаються актуальними попри поточну ситуацію на фронті.
Яка ситуація на фронті?
Ситуація на фронті залишається напруженою, а бої тривають практично на всіх ключових напрямках. Росія продовжує намагатися виснажити українські сили через постійні локальні наступи, водночас Україна проводить контратаки та утримує ключові оборонні рубежі.
Аналітики ISW вважають, що найближчим часом бойові дії залишатимуться інтенсивними, а швидких стратегічних проривів на жодному з напрямків не очікується. Росія також посилює використання дронів-камікадзе та розвідки, намагаючись виявляти українські позиції та завдавати точкових ударів.
Окрему увагу ISW приділяє розвитку безпілотних технологій. Росія активно створює нові підрозділи та центри, що спеціалізуються на використанні дронів. Йдеться як про ударні безпілотники, так і про засоби протидії українським БпЛА.