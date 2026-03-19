Готують сотні тисяч військових: Сирський попередив про плани ворога

Росія у 2026 році планує мобілізувати ще понад 400 тисяч військових, що свідчить про підготовку до подальшої агресії. Водночас на фронті вже фіксується зростання активності ворога через покращення погодних умов.

Україна готується до оборони. Про це розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Що розповів Головком про плани росіян?

Сирський заявив, що Росія не відмовляється від своїх стратегічних планів і продовжує готуватися до нових етапів війни проти України. За його словами, у 2026 році Росія планує залучити ще близько 409 тисяч військовослужбовців.

Він наголосив, що такі наміри свідчать про системну підготовку ворога до подальшої агресії. Крім того, із покращенням погодних умов українські військові вже фіксують зростання активності російських сил на різних ділянках фронту.

Сирський повідомив, що Україна готується до оборони, тому він провів оперативну нараду щодо стану інженерного обладнання оборонних рубежів. Серед пріоритетів – посилення фортифікацій, розвиток систем протидії дронам та підготовка населених пунктів до оборони. Під час обговорення було визначено проблемні питання, а також конкретні рішення та строки їх реалізації.

Головнокомандувач підкреслив, що ефективність і швидкість виконання цих завдань безпосередньо впливають на стійкість оборони та життя українських військових.

Яка ситуація на фронті?