Готують сотні тисяч військових: Сирський попередив про плани ворога
- Росія планує мобілізувати понад 400 тисяч військових у 2026 році для подальшої агресії.
- Україна готує оборонні заходи, включаючи посилення фортифікацій і розвиток систем протидії дронам.
Росія у 2026 році планує мобілізувати ще понад 400 тисяч військових, що свідчить про підготовку до подальшої агресії. Водночас на фронті вже фіксується зростання активності ворога через покращення погодних умов.
Україна готується до оборони. Про це розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Дивіться також Росія "націлилась" на одне з міст на Донеччині, але ЗСУ контратакують: огляд фронту від ISW
Що розповів Головком про плани росіян?
Сирський заявив, що Росія не відмовляється від своїх стратегічних планів і продовжує готуватися до нових етапів війни проти України. За його словами, у 2026 році Росія планує залучити ще близько 409 тисяч військовослужбовців.
Він наголосив, що такі наміри свідчать про системну підготовку ворога до подальшої агресії. Крім того, із покращенням погодних умов українські військові вже фіксують зростання активності російських сил на різних ділянках фронту.
Сирський повідомив, що Україна готується до оборони, тому він провів оперативну нараду щодо стану інженерного обладнання оборонних рубежів. Серед пріоритетів – посилення фортифікацій, розвиток систем протидії дронам та підготовка населених пунктів до оборони. Під час обговорення було визначено проблемні питання, а також конкретні рішення та строки їх реалізації.
Головнокомандувач підкреслив, що ефективність і швидкість виконання цих завдань безпосередньо впливають на стійкість оборони та життя українських військових.
Яка ситуація на фронті?
У новому аналітичному звіті ISW йдеться про те, що російські війська продовжують наступальні дії на півночі Сумщини, Харківщині та Донбасі. Проте, окупанти не досягають суттєвого просування, хоча посилюють атаки, готуючись до весняно-літньої кампанії.
На Донеччині є часткове просування окупантів. Але українські сили проводять контратаки, вдосконалюючи тактику використання дронів, що утримує ворога від подальших штурмів.
Військовий експерт Василь Пехньо вважає, що пріоритетним напрямком весняного наступу Росії буде не Запорізька область. Основні зусилля окупанти сконцентрують на Донеччині.