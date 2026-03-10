ЗСУ звільнили від росіян майже всю територію Дніпропетровщини, – Генштаб

Майже вся територія Дніпропетровської області вже звільнена від російських військ. Українські сили продовжують зміцнювати оборону та проводити операції проти окупантів.

Про це розповів начальник Головного оперативного управління Генерального штабу генерал-майор Олександр Комаренко в інтерв'ю для "РБК-Україна".

Яка ситуація на Дніпропетровщині?

За словами представника Генштабу, сили оборони змогли витіснити противника та стабілізувати ситуацію в регіоні.

Уже звільнено понад 400 квадратних кілометрів нашої території. На дещо меншій території проведено зачистку тилової зони від ворожих осіб, що туди просочилися. Звільнена майже вся територія Дніпропетровської області,

– сказав Комаренко.

За його словами, залишилося допрацювати три невеликі населені пункти та ще два – зачистити. Він також зазначив, що завдяки цим активним діям у лютому є позитивна динаміка – звільнено більше території, ніж втрачено.

Генерал-майор також розповів навіщо росіянам потрібна була Дніпропетровщина. За його словами, вони хотіли використовувати її як буферну зону.

Вони розвивали, продовжували наступ на Дніпропетровську область. Їхнє керівництво ж постійно розповідає, що їм потрібен весь Донбас і буферна зона. Їхня мета полягала у створенні буферної зони у Дніпропетровській області – такий у них був намір, задум,

– зазначив представник Генштабу.

У військовому керівництві також зазначили, що найближчим часом можуть відбутися події, яких російська армія не очікує. За словами Комаренка, українські сили продовжують планувати операції та працювати над посиленням тиску на противника.

Деталі таких планів у військовому командуванні поки не розкривають, однак підкреслюють, що Збройні сили України продовжують діяти для звільнення українських територій.

Яка ситуація на фронті?