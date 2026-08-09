Головний генерал США виступає проти ескалації війни з Іраном

Війна з Іраном може зайти у глухий кут, якщо США підуть шляхом подальшої військової ескалації. Головний американський генерал Ден Кейн приватно закликає адміністрацію Трампа шукати вихід із конфлікту.

Про це повідомили в CNN.

Що Кейн сказав про ситуацію з Іраном?

Протягом останніх тижнів голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн приватно переконував високопосадовців, що Вашингтону варто шукати вихід із війни з Іраном.

За інформацією CNN, Кейн вважає, що подальша військова ескалація може дати зворотний ефект. На його думку, одних лише авіаударів може бути недостатньо для досягнення цілей президента Дональда Трампа.

Кейн обговорював ці побоювання з директором ЦРУ Джоном Реткліффом, держсекретарем Марко Рубіо та віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Вони також вважають, що війна опинилася на важливому переломному етапі.

Перед зустрічами з Трампом Кейн намагався узгодити позиції з радниками, які поділяють його оцінки. Він хотів чітко донести президенту ризики та обмеження доступних військових сценаріїв.

У виданні зазначили, що Трамп неодноразово виступав проти введення наземних військ в Іран. Натомість він розраховує, що повітряні удари змусять Тегеран погодитися на угоду на його умовах.

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Об'єднання є дуже важливим кроком у контексті сьогоднішньої складної ситуації на Близькому Сході.

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