Іран відкидає переговори зі США і готовий відбивати наземне вторгнення, – МЗС країни

В Ірані не бажать вести переговорів зі США. Країна може отримувати допомогу від Росії та Китаю.

Про це розповів міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі в ефірі телеканалу NBC.

Чи планує Іран вести переговори зі США?

У МЗС Ірана відреагували на заяви, нібито Тегеран просить про перемир'я і переговори.

Іран відмовляється вести переговори зі США, ми не просили про припинення вогню,

– заявили там.

Голова МЗС Ірану Аббас Аракчі заявив, що в Ірана немає причин говорити зі США.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що Іран хоче відновити переговори зі США.

На запитання журналіста про готовність Тегерана до наземної боротьби Арагчі сказав, що на американців "чекають", і такого роду війна буде для Вашингтона "великою катастрофою".

Аракчі також повідомив, що Росія і Китай завжди допомагали Ірану, але не дав деталей, якою зараз є їх участь.

Чи допомагають Росія і Китай Ірану?