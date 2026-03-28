У 155 бригаді запевняють, що контролюють Гришине побризу Покровська

Командир 155-ї окремої механізованої бригади "Анна Київська" Станіслав Лучанов заявив, що українські військові продовжують контролювати село Гришине поблизу Покровська. Ворог намагається проникнути у населений пункт.

Про це повідомив командир 155-ї бригади Станіслав Лучанов "Українській правді".

Під чиїм контролем село Гришине?

У нас достатньо військовослужбовців у самому Гришиному. У нас є позиції навіть перед Гришиним – з боку Покровська, перед промкою. Точну кількість людей у Гришиному я озвучувати не буду, але це понад 100 людей,

– зазначив командир бригади.

Лучанов зазначив, що російські підрозділи дійсно намагаються просочуватися в село невеликими групами, однак контролю над Гришиним вони не мають.

Кількість інфільтрованого противника в Гришиному, за словами Лучанова, точно виміряти важко – це приблизно від 20 до 50 росіян. 27 березня на підходах до села 155-та бригада знищила 12 росіян та щонайменше ще одного поранила. Щодня кількість знищеного противника в Гришиному складає від 10 до 20.

Він також підкреслив, що ситуація відстежується за допомогою дронів, які дають змогу контролювати позиції та оперативно реагувати. Наразі українські сили проводять зачистку північної частини населеного пункту та поступово просуваються, працюючи по флангах і в напрямку Покровська.

Лінія бойового зіткнення проходить за межами самого села, хоча українські осінтери DeepState зображують її по центру села.

Російські сили намагаються заходити в населений пункт із кількох напрямків: із заходу – це сторона дороги Е-50 (Павлоград-Покровськ), зі сходу – поля, посадки та ферми між Гришиним і Покровськом і з півдня – з боку самого Покровська.

