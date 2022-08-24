За пів року війна для росії виявилась дорогою та стратегічно шкідливою, – британська розвідка

За шість місяців війни окупантам не вдалося досягнути поставлених цілей щодо захоплення всієї України. Наразі бойовий дух у російської армії поганий, бо вони зазнають втрат.

Ще у квітні керівництво росії повернулося до більш скромних цілей на сході та півдні України. Про це заявили у Міністерстві оборони Великої Британії 24 серпня.

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Війна для росії стратегічно шкідлива

Сьогодні виповнюється 31 річниця Незалежності України. Від 2014 року диктатор путін намагався застосувати поєднання сили та дипломатії примусу, щоб посилити та зміцнити вплив росії в Україні та втручатися в її суверенні справи,

– повідомили у відомстві.

У британській розвідці зазначили, що росія розпочала повне вторгнення в Україну шість місяців тому з метою повалення уряду та окупації більшої частини країни.

"У квітні російські лідери зрозуміли, що це не вдалося, і повернулися до більш скромних цілей на сході та півдні України. Наступ на Донбасі досягає мінімального прогресу, і росія очікує на велику контратаку України", – наголосили в розвідці.

Крім того, в оперативному плані росія відчуває брак боєприпасів, техніки та персоналу. У багатьох частинах армії низький бойовий дух.

Її (російської армії – 24 канал) дипломатична влада була зменшена, а довгострокова економічна перспектива похмура. Через шість місяців війна для росії виявилася дорогою та стратегічно шкідливою,

– додали у відомстві.

росія не просувається на фронті

Минулого тижня на лінії фронту відбулися лише мінімальні зміни. Це свідчить про здатність росії проводити лише локальні атаки обмеженими силами.

Про це заявили британські розвідники. Там додали, що на Донбасі після невеликого просування з початку серпня російські війська підійшли до околиць Бахмута, але ще не зайшли у населений пункт.

Розвідники зазначили, що росія не докладала великих зусиль для наступу на запорізькому чи харківському напрямках.

"На південному заході ані українські, ані російські сили не просунулися на херсонську лінію фронту. Проте дедалі частіші вибухи в тилу російських ліній, ймовірно, навантажують логістику та авіабази Росії на Півдні", – додали у розвідці Британії.

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