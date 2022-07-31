Артилерійські та ракетні обстріли й невдалі штурми ворога: яка ситуація на фронті

В Україні триває 158-ий день повномасштабної війни з росією. Наші воїни продовжують відважно боронити нашу землю та завдавати втрат ворогу, попри його обстріли, цинічні атаки та спроби штурмів.

Про ситуацію на фронті в останній день липня станом на 18:00 розповіли у Генштабі Збройних Сил України. Ворог продовжує обстрілювати населені пункти нашої держави та завдає авіаударів, однак більшість спроб наступу у ворога – провальні.

Важливо Потужна атака на Миколаїв та провокація з обстрілом ворожого флоту: головне за 158 день війни

Ситуація на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається незмінною – білоруські війська виконують завдання з охорони кордону біля України.

На Сіверському напрямку продовжуються обстріли прикордонних населених пунктів з території росії. Окупанти обстріляли населені пункти Гай і Сеньківка Чернігівської області та Шевченкове, Рижівка, Білопілля, Іскрисківщина і Ромашкове Сумської області. Також за допомогою безпілотників загарбники проводили повітряну розвідку на Чернігівщині.

Ситуація на Сході

На Харківському напрямку росіяни за допомогою ствольної та реактивної артилерії обстріляли низку населених пунктів, у тому числі й Харків. Також загарбники завдали авіаудару в районі Старого Салтова. Загарбники намагалися просуватися в районі Гусарівки, однак ЗСУ відбили атаку й ворог відступив.

На Слов'янському напрямку окупанти також обстрілюють населені пункти за допомогою артилерії. На Краматорському напрямку схожа ситуація, однак окрім артилерійських обстрілів окупанти завдали авіаударів поблизу Спірного та Григорівки. Також поблизу останньої ворог проводив повітряну розвідку.

Крім того, в районі Серебрянки ворог намагався силами розвідувальної групи виявити позиції наших захисників та захисниць, однак зазнавши провалу відійшов.

На Бахмутському напрямку також не припиняються ворожі обстріли населених пунктів. Окупанти намагалися покращити своє тактичне положення під прикриттям авіації в районах Вершини, Соледара, Яковлівки та Покровського, однак наші воїни відбили ці атаки, через що штурми окупантів провалилися і ворог відступив.

На Авдіївському напрямку окрім артилерійських обстрілів, окупанти завдали авіаударів по Авдіївці, Новоселівці та Юр'ївці. Окупанти намагалися просунутися в районі Кам'янського та Пісків, однак спроба наступу була провальною для ворога. Водночас у районі Авдіївки окремі підрозділи окупантів мають частковий успіх.

На Новопавлівському напрямку окупанти з артилерії обстрілюють 19 населених пунктів. Біля Малих Щербаків, Степового, Мар'їнки та Єгорового загарбники завдали авіаударів, а поблизу Степногірського та Мирного ворог вів повітряну розвідку за допомогою безпілотників.

Ситуація на Півдні

Наші війська зафіксували переміщення окремих ворожих підрозділів зі Слов'янського на Запорізький напрямок.

На Південнобузькому напрямку ворог робить все для утримання зайнятих позицій та недопущення контрнаступу. Окупанти обстрілюють позиції наших військ, руйнує цивільну та військову інфраструктуру уздовж лінії зіткнення та в глибині оборони.

Кораблі ворога у Чорному морі зосереджені на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині моря. Також кораблі росіян готові до завдання ударів по об'єктах на території України. 4 носії крилатих ракет готові до атак.

Цікаво – ЗСУ продовжують нищити окупантів: дивіться відео