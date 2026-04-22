Україна мінімізувала перевагу росіян, – Сибіга про ситуацію на полі бою

Українська позиція на полі бою стала найсильнішою та найміцнішою за останній рік. Завдяки успішному застосуванню дронів перевага в чисельності армії більше не є визначальною.

Передає 24 Канал з зустрічі глави МЗС України Андрія Сибіги з журналістами.

Як оцінюють ситуацію на полі бою?

Андрій Сибіга заявив, що Україна тримає лінію на полі бою. Зокрема, Сили оборони мінімізували перевагу російської армії у кількості військових завдяки застосуванню дронів.

Тепер більше перевага в людській силі не є визначальною на полі бою. Це досягнення українського війська і насправді це теж фактор, який багато що визначатиме далі,

– додав Сибіга.

За словами очільника МЗС України ситуація на полі бою зміцнює переговорні позиції. Це ж показує міжнародним партнерам, що країна прагне наблизити справедливий мир. Іншими важливими факторами Сибіга назвав макрофінансову стабільність, тиск на Росію та її послаблення.

Новою геополітичною силою міністр вважає те, як Україна закриває своє небо. За словами Сибіги, багатошарова система ППО знешкоджує до 90% повітряних ворожих цілей. Екосистема захисту включає дрони-перехоплювачі, мобільні групи, блоки управління. Саме такі засоби та підходи пропонуються Близькому Сходу. Також їхні системи ППО на місці вдосконалюють українські фахівці.

Крмі того, на ситуацію впливають асиметричні атаки на об'єкти російського ОПК. Андрій Сибіга назвав їх "дуже дієвими", адже вони позбавляють противника можливостей воювати далі.

Тобто для нас це теж є орієнтир мати паритет, там де ми маємо зараз перевагу, цю перевагу нарощувати і в деяких моментах випереджувати шляхом своєї унікальності і в застосуванні, і в розвитку технологій,

– запевнив міністр закордонних справ.

Глава МЗС навів приклад, коли передовий німецький оборонний завод у вісім разів наростив виробництво наземних дронів лише через фідбек українських військових. Водночас Росія реагує на це і, за словами Сибіги, фактично публічно погрожувала Німеччині вдарити по місцях виробництва дронів.

Що відомо про російські погрози?