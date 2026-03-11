Чи мають вплив на ситуацію на Донеччині успіхи ЗСУ на Дніпропетровщині: відповідь комбата

Нещодавні контратаки українських військових на Дніпропетровщині змусили російські сили коригувати свої подальші дії. Однак безпосереднього впливу на ситуацію на півночі Донеччини вони поки що не мають.

Про це розповів комбат батальйону безпілотних систем "Сапсани" 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького – Михайло "Депутат" Трач в інтерв'ю 24 Каналу.

Дивіться також Найголовніші з завдань на так звану "СВО", – комбат про плани ворога на Краматорськ і Слов'янськ

Чи впливає контрнаступ на Дніпропетровщині на ситуацію на Донеччині?

За словами співрозмовника, російська армія продовжує застосовувати на фронті тактику так званих "тисячі порізів". Йдеться про постійні атаки малими піхотними штурмовими групами, які намагаються знайти слабкі місця в обороні українських підрозділів. Якщо противнику вдається виявити таку ділянку, туди швидко перекидають додаткові сили.

Саме такою логікою, ймовірно, пояснюється ситуація, що склалася раніше на Дніпропетровщині. За словами експерта, російські підрозділи знайшли певну "шпарину" в обороні та спробували скористатися нею, швидко спрямовуючи туди свої сили.

Втім, повного контролю над цією територією ворог так і не отримав. Як зазначається, у разі справжнього закріплення там була б створена повноцінна система оборони, що значно ускладнило б подальше вибивання окупантів.

Натомість російські військові намагалися закріпитися у підвалах і тимчасових укриттях, звідки планували просуватися далі. Українські підрозділи згодом провели зачистку цієї території, відкинувши противника на попередні позиції, а подекуди – ще далі.

Відповідно, після цього контрнаступу противник має коригувати свої подальші дії. Тобто на Дніпропетровщині були залучені певні резерви, були сподівання на створення додаткового тиску. Однак це не вдалося. Коригувати доведеться не тільки в районі межі трьох областей (Донецької, Запорізької та Дніпропетровської, – 24 Канал), але й загалом у війську,

– каже Трач.

Водночас ситуація на Дніпропетровщині наразі не впливає безпосередньо на події на півночі Донеччини. Там діє інше угруповання російських військ, яке має окремі оперативні та тактичні завдання. Проте зміни на одному напрямку можуть позначатися на загальному плануванні дій противника вздовж усієї лінії фронту.

Комбат відповів чи спіткає Слов'янськ і Краматорськ сумна доля Добропілля