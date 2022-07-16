російські війська, схоже, виходять з оперативної паузи: як розгортатимуться події – прогноз ISW

Останніми днями окупанти здійснили серію обмежених наземних штурмів на Донбасі. Станом на 15 липня, російські війська, ймовірно, намагаються вийти зі своєї оперативної паузи.

До такого висновку дійшли в Інституті з вивчення війни (ISW). В американському аналітичному центрі оцінили, як події можуть розгортатися надалі.

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Схоже, росіяни виходять з оперативної паузи

За інформацією ISW, нещодавно російські війська здійснили низку обмежених наземних штурмів:

на північному заході від Слов'янська;

на південному сході від Сіверська;

вздовж траси Бахмут – Лисичанськ;

на південному сході від Бахмута;

на південному заході від Донецька.

Ці штурми можуть свідчити про те, що окупанти намагаються відновити свої наступальні операції на Донбасі та вийти з оперативної паузи. При цьому зазначається, що ці штурми все ще незначні й не принесли великих успіхів загарбникам.

Прогноз розвитку ситуації

У ISW прогнозують, що якщо оперативна пауза росіян на Сході й справді закінчиться, вони, найімовірніше, продовжать й розширять такі штурми протягом найближчих 72 годин. Разом з тим окупанти можуть чергувати коротші паузи з посиленням атак протягом кількох днів, перш ніж перейти до активної та більш масштабної наступальної операції.

При цьому в Інституті зауважують, що 10-денної оперативної паузи окупантам недостатньо для повного відновлення сил, щоб здійснювати широкомасштабні наступальні операції. При цьому російські війська, схоже, відчувають постійний тиск з боку керівництва щодо необхідності відновлення та продовження штурмів, попри брак часу на обґрунтоване відновлення бойового потенціалу. Тому, за оцінкою ISW, відновлення російського наступу може бути хитким та навіть застопоритися на певний час.

Ключові висновки ISW

До слова, загалом ключові висновки Інституту з вивчення війни щодо ситуації в Україні станом на 15 липня такі:

Російські війська, ймовірно, виходять зі своєї оперативної паузи на Донбасі.

Окупанти продовжують оборону своїх позицій на Харківському напрямку й намагаються унеможливити просування українських військ до українсько-російського кордону в області.

Загарбники продовжують систематичні атаки по об'єктах цивільної інфраструктури, закладах відпочинку та навчальних закладах, зокрема у місті Миколаїв.

Влада Челябінської області 15 липня оголосила про завершення комплектування "добровольчого" російського батальйону.

Окупаційна влада продовжує вживати нових заходів суспільного контролю на тимчасово зайнятих територіях.

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