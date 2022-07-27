Використовують як фортецю: окупанти накопичують техніку та облаштовують позиції на ЗАЕС

Ворог продовжує всіма можливими методами намагатися не допустити контрнаступ ЗСУ на південному напрямку. На Запоріжжі росіяни, зокрема, вдаються до ядерного шантажу.

Чинний міський голова тимчасово окупованого Енергодара Дмитро Орлов розповів, що окупанти почали облаштовувати свої вогневі позиції на території Запорізької атомної електростанції. Також загарбники ницо ховаються у житлових кварталах міста.

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Важке озброєння росіян на Запорізькій АЕС

За словами Дмитра Орлова, поблизу ЗАЕС росіяни почали використовувати важке озброєння. Така ситуація спостерігається уже протягом останнього тижня.

Окупанти обстрілюють сусіднє узбережжя – місто Нікополь. Вони прекрасно знають, що ЗСУ не будуть відповідати на ці обстріли, оскільки можуть пошкодити атомну електростанцію. Тому окупанти використовують Запорізьку АЕС як фортецю,

– підкреслив міський голова Енергодара.

Посадовець також додав, що нині серед жителів Енергодара та працівників Запорізької атомної електростанції починають ширитись панічні настрої. Адже вони бачать, що росіяни облаштовують свої позиції на ЗАЕС та у житлових кварталах, наражаючи цивільних громадян на небезпеку.

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