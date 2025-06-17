"Спустошено більшість складів": в ISW озвучили, коли Росія може вичерпати запаси танків

Росія поступово вичерпує запаси танків і бронетехніки, накопичені до повномасштабного вторгнення в Україну. Через постійні удари українських дронів на фронті дедалі частіше використовують мотоцикли та всюдиходи.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

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На скільки Росії може вистачити її запасів танків

Аналітики послалися на джерело в соцмережах, яке за допомогою супутникових знімків відстежує обладнанням на російських військових складах. 15 червня воно поділилося оновленою оцінкою кількох складів із танками і бронетехнікою.

Згідно з оцінкою, наразі на складах Росії залишилося лише 46% довоєнних запасів танків, 42% – БМП і 48% – БТР.

Знімки восьми російських військових складів, мабуть, вказують на те, що Росія спустошила більшість складів, де зберігалися запаси техніки. За оцінками, Росія, ймовірно, вичерпає свої запаси танків і бронетехніки, що залишилися, до кінця 2025 року,

– йдеться у звіті.

Для порівняння, ще у грудні 2024 року в Росії залишалося 47% довоєнних запасів танків, 52% – БМП і 45% – БТР.

Аналітики зазначають, що російські війська дедалі активніше використовують на лінії фронту мотоцикли і всюдиходи замість бронетехніки.

"Більш широке використання мотоциклів Росією є адаптацією у відповідь на повсюдні удари українських дронів по російській бронетехніці та нестійкі втрати бронетехніки, яких російські війська зазнали наприкінці 2023 і 2024 років", – пояснили в ISW.

Аналітики додали, що українські БпЛА значно ускладнили тактичне використання танків, адже великі та повільні бронемашини є легкими цілями для дронів.

До слова, раніше в ISW проаналізували заяви глави Кремля Владіміра Путіна під час засідання Радбезу Росії. Аналітики прийшли до висновку, що він прагне підготувати російське суспільство до затяжної війни проти України та можливого конфлікту з НАТО.