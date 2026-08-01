Російська армія бреше Кремлю про успіхи та просування на півночі України, – ISW

Військове керівництво Росії систематично спотворює реальний стан справ на передовій задля створення ілюзії успіху. Ворог вдається до маніпуляцій та згенерованих кадрів, аби переконати світову спільноту в марності оборонних зусиль України.

Як повідомляє Інституту вивчення війни (ISW), військове командування армії Росії регулярно маніпулює даними про масштаби своїх результатів.

Навіщо військові брешуть Кремлю?

Ворог стверджує про нібито активне просування по всьому театру бойових дій, охоплюючи навіть ті ділянки фронту, де лінія зіткнення практично незмінна вже майже два роки.

Починаючи з 22 липня, противник майже щодня рапортує про захоплення нових населених пунктів на Харківщині та Сумщині. Зокрема, окупанти звітували про нібито контроль над Новою Січчю, Малою Слобідкою, Могрицею та Вірівкою.

ISW не спостерігала ознак того, що російські війська провели необхідну кількість передислокацій, концентрації техніки або активізували наступальні операції, співмірні з розміром території, про захоплення якої вони заявляють останніми днями,

– заявили аналітики.

Сили оборони України також спростували такі заяви ворога.

Насправді, за даними аналітиків, російська піхота проводить інфільтраційні місії, а для звітності створює відео за допомогою штучного інтелекту, аби продемонструвати встановлені прапори у нібито захоплених селах.

За оцінками ISW, головною мета таких фейків – переконати партнерів у нібито безперспективності подальшої підтримки України на тлі начебто успішної для Росії війни.

Водночас реальна ситуація суперечить пропаганді Росії. Аналітики зазначили, що українська армія дає відсіч ворогу та контратакує. Зокрема, ЗСУ звільнили село Одрадне на Харківщині, а також провели контрнаступ біля Нової Січі, Могриці, Іволжанського та Писарівки, що дозволило сповільнити ворога.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оприлюднив дані про втрати у війні, зазначивши, що втрати росіян сягнули 1,6 мільйона осіб, з яких близько 700 тисяч – загиблі, тоді як втрати українських військових становить близько 50 тисяч осіб загиблими.