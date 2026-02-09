Залізниця на Півночі України потерпає під посиленого терору Росії

Російська армія ледь не щодня атакує залізничну інфраструктуру України. Особливе посилення обстрілів поїздів, колій та службового транспорту фіксують у Чернігівській та Сумській областях.

Внаслідок ударів відомо й про постраждалих серед пасажирів та залізничників. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Росія посилено атакує залізницю

За словами Кулеби, найбільше російських по об'єктах цивільної залізниці фіксують у північних областях. Один з таких обстрілів стався днями у Конотопі.

Також біля станції Терещенська внаслідок атаки було пошкоджено залізничну колію. Тоді рух поїздів тимчасово обмежували для її ремонту.

На жаль, ворожі удари іноді не обходяться без постраждалих. Як повідомив Кулеба, теж на Сумщині, внаслідок влучання дрона у службовий автомобіль один з залізничників отримав осколкові поранення. Його госпіталізували, а інших працівників евакуювали. Тоді бригада їхала ремонтувати колію.

Ворожі удари посилились й у Чернігівській області. Там на станції Сновськ, за даними міністра, під удар Росії потрапив дизель-поїзд. Пожежу швидко загасили.

Всюди тривають відновлювальні роботи, рух поїздів забезпечено,

– запевнив Кулеба.

