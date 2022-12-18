Оперні співаки та артисти цирку: в Росії створюють "творчі бригади", аби підняти дух окупантів

Росіяни продовжують зазнавати поразок на фронті. Попри це, російська влада вважає, що їхні вітчизняні артисти допоможуть підняти загарбникам моральний дух.

Якщо окупанти не йдуть до Кобзона, то Кобзон йде до окупантів. Нещодавно Міноборони Росії оголосило про створення двох "прифронтових творчих бригад" для підняття бойового духу військ, залучених у "спеціальній військовій операції".

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Хто буде розважати загарбників

За інформацією російських ЗМІ, до "творчих лав" увійдуть оперні співаки, актори та артисти цирку. Таке нововведення внесли після недавньої кампанії російського МО, спрямованої на заохочення громадськості дарувати музичні інструменти солдатам.

У Міноборони Британії зазначають, що військова музика та організовані розваги для військ мають давню історію в багатьох арміях. Проте саме в Росії такі заходи тісно переплетені з концепцією ідеологічного виховання радянської доби.

Що насправді турбує окупантів

Слабким місцем російської армії є, безумовно, крихкий моральний дух. Однак занепокоєння солдатів насамперед зосереджено на дуже високому рівні втрат, поганому керівництві та проблемах із зарплатою.

Ба більше, російські найманці досі не мають відповідного обладнання та боєприпасів та зовсім не розуміють, за що вони воюють. Тому зусилля творчих бригад навряд чи суттєво знімуть ці побоювання.

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