Нафтобаза, склад та скупчення живої сили: Сили оборони завдали низки ударів по об'єктах ворога

Сили оборони України уразили склад БпЛА, пункт управління безпілотниками та низку інших об’єктів російських військ. Зокрема уражено низку місць зосередження живої сили ворога.

Серед цілей була нафтобаза. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які об'єкти ворога уразили Сили оборони України?

Сили оборони завдали ударів по військових цілях на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії.

На тимчасово окупованій території Донецької області під вогневим ураженням опинилися скупчення особового складу та пункт управління БпЛА противника в районі Великої Новосілки. Також завдали ударів по зосередженнях живої сили ворога в районах Шахового та Григоріївки.

Окремо підрозділи Сил оборони відпрацювали по нафтобазі "Хохольська" у Воронезькій області Росії. Підтверджено займання нафтопродуктів, над об’єктом можна було спостерігати густий дим. Дані щодо наслідків уточнюються.

Крім того, уражено склад боєприпасів противника в районі Нижньої Дуванки на тимчасово окупованій території Луганської області, зосередження живої сили ворога поблизу населеного пункту Гуляйполе на ТОТ Запорізької області, а також пункт управління батальйону в районі Березового на ТОТ Дніпропетровської області.

Також зафіксовано влучання по зосередженню особового складу противника в населеному пункті Колотилівка Бєлгородської області Росії.

Десятки БпЛА атакували Росію вночі, а Крим ще й уранці