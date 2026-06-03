Оборонці трощать окупантів, тоді як ті не можуть просунутись на жодній ділянці фронту: огляд ISW

Станом на 3 червня на більшості ділянок фронту тривають запеклі бойові дії. Українські захисники завдають російським військам значних втрат, водночас протягом минулої доби жодна зі сторін не повідомляла про підтверджене просування на полі бою.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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На яких ділянках фронту відбулись зміни?

На геолокаційних відео за 2 червня видно, як окупанти намагаються інфільтруватись на півночі Сумської області. Тоді як українські війська завдали успішного удару по російських позиціях на північний схід від Бачівська, що на північний захід від міста Суми.

Також 2 червня росіяни провели обмежені наступальні операції на Куп'янському та Боровському напрямках, водночас українські війська контратакували на південь від Борової.

Разом із тим ворог не полишає надій окупувати Донецьку область та просунутись углиб Дніпропетровської. Так, 2 червня окупанти продовжили наступальні операції на Слов'янському напрямку, але не досягли підтвердженого просування, оскільки українські війська контратакували на південний схід від Слов'янська.

Зауважимо, що російські мілблогери 1 червня зробили заяву, що російські війська нібито просунулися на північ від Рай-Олександрівки, на південь від Діброви та на схід від Малинівки. Втім, офіційних підтверджень цієї інформації немає.

Також російські війська продовжили свій наступ в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка, однак просунутись вперед їм не вдалось. Вже 2 червня Генеральний штаб України повідомив, що вночі українські війська успішно вгатили по скупченню російських військ поблизу Берестока, що на південь від Костянтинівки.

На Олександрівському напрямку ворожі підрозділи намагаються інфільтруватись під прикриттям літньої рослинності. Так українським безпілотникам значно важче виявляти та ліквідовувати противника. Водночас заступник командира української артилерійської батареї, що діє на Олександрівському напрямку, відзначив, що в наразі зростають "зони ураження", оскільки тепліша погода менше виснажує батареї безпілотників, ніж холодна. Також за його словами, російські війська вже рідше використовують важку артилерію, оскільки вона вразлива до ударів безпілотників, однак все ще часто використовують міномети.

В Генштабі повідомили, що оборонці успішно атакували скупчення російського особового складу поблизу Комара та Маліївки поблизу Олександрівки.

Українські війська продовжили свою кампанію ударів на передовій по російських військових об'єктах в окупованому Херсоні. 2 червня Генштаб України повідомив, що оборонці завдали удару по російському пункту управління безпілотниками поблизу Голої Пристані.

Де ситуація не змінилась?

2 червня окупаційні війська продовжували свої спроби наступу на українські позиції на північному напрямку Харківської області, втім, успіху не досягли.

У напрямку Великого Бурлука 2 червня бойових дій зафіксовано не було, оскільки ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність.

В тактичному районі Добропілля та на Покровському та Новопавлівському напрямках ворог також продовжував наступальні дії, але зміни лінії фронту наразі не зафіксовано.

Водночас окупанти не полишають спроб просунутись на Гуляйпільському напрямку чи поблизу Оріхова, втім безрезультатно.

Ситуація на фронті на 2 червня: дивіться карти ISW

Яких втрат на фронті зазнає ворог?

Лише за минулу добу Сили оборони завдали ворогу значних втрат як у техніці, так і у живій силі. Росія втратила 1 130 своїх солдатів, ще 5 танків, 7 бойових броньованих машин, 60 артилерійських систем, 6 РСЗВ, 3 засоби протиповітряної оборони та 6 НРК. Разом із тим оборонці знищили 437 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн та 4 одиниці спеціальної техніки.

Оператори підрозділу Paragon Company у складі 10-го загону безпілотних систем "Спецпідрозділу Тимура" ГУР навесні 2026 року успішно відпрацювали ударними безпілотниками по ворожій техніці та особовому складу.

Лише у березні завдяки ударам дронів було ліквідовано або важко поранено 33 988 російських військових. Тоді як через удари артилерії та іншого озброєння Росія втратила ще 1 363 окупанти.

В травні бригада "Рубіж" на Покровському напрямку успішно знищила 246 російських військових, ще 70 були поранені. Окрім живої сили, росіяни втрачають техніку, зокрема танки. Українські підрозділи також активно працюють по повітряних цілях. Зокрема на рахунку зенітно-ракетного артдивізіону бригади "Рубіж" майже 500 збитих БпЛА різних типів.