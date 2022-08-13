У росіян нарешті пробіг холодок по спині, і це лише початок

У зв'язку зі скасуванням віз у багатьох росіян нарешті пробіг холодок по спині. І, запевняю вас, це лише початок.

Шлях до свободи йде через очищення полум'ям. Українці взяли свободу на Інститутській вулиці під вогнем "Беркута", захистили її в катакомбах "Азовсталі" та доводять своє право на неї щодня в окопах під Миколаєвом та Краматорськом. А нам, росіянам, все це ще тільки належить (пройти – 24 канал). Без жертв не обійдеться, але такою є ціна.

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Особистий приклад

Дехто напирає на особистий приклад. Справді, проговорімо це. Я повернувся в Україну за день до війни, після всіх виступів та попереджень Байдена про неминучість вторгнення і попри численні вмовляння та прохання друзів та близьких залишитися за кордоном.

Я повернувся, щоб захистити Україну від путінської агресії. У перший же день війни я пішов у військкомат, вступив до ТрО і отримав автомат. Поки ви сиділи й скролили стрічку, а перші путінські БТРи вже розтинали Оболонь (північ Києва), я набивав патронами від калаша підсумок.

А потім був "Лютий ранок", а потім з'явився і Легіон "Свобода Росії" – теж не від вогкості завівся. І це лише надводна частина айсберга, але ви за мене не турбуйтеся – робота йде у всіх напрямках.

Почув навіть закид, що це нагадує Лієнц – видачу союзниками комбатантів, котрі воювали проти радянської армії з ідеологічних мотивів. Щоб претендувати на порівняння з Лієнцем, панове, вам спочатку треба взяти в руки зброю та піти воювати. Повторюся, більшості емігрантів у росії нічого не загрожувало, який вам Лієнц?

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Багато хто навіть побачив у моїй позиції заклик наслідувати приклад Навального/Яшина і добровільно сідає у в'язницю. Я закликаю абсолютно до протилежного.

Після того, як у держдумі я проголосував проти анексії Криму, я почав готуватися не до втечі з Росії, а до переходу на нелегальне становище. Так, друзі, це складно – не платити в магазині своєю карткою, не користуватися метро, обходити камери стеження та не бачитися з дітьми та батьками. Розкажіть про свої складнощі розстріляним у потилицю мешканцям Бучі та зґвалтованим у Маріуполі українським жінкам.

Це війна і вона стосується всіх, якщо ви ще не зрозуміли. Так, потім я мав виїзд за кордон, я все ще був депутатом держдуми, і заборону повернення. Повернувся б – сів як Навальний. Але добровільно сідати до в'язниці якраз не треба, треба боротися.

Причому це було ще до широкомасштабної війни. А тепер час компромісів, слізливих постів у фейсбуці та стрічок з плакатиками минув. На війні – як на війні. До прекрасної Росії майбутнього (і в евакуацію через кордон) ми заберемо лише тих, хто взяв до рук зброю, щоб повалити фашистський режим путіна.

І до речі, антинацистське підпілля з Німеччини не бігло, а боролося. Як не тікали й поляки, а готували Варшавське повстання. І навіть коли доля розпоряджалася інакше, антифашисти боролися як Віллі Брандт. І це для мене приклад для наслідування.

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