Військовий відповів, чи змінилися методи росіян із потеплінням
- З настанням тепла російські сили продовжують використовувати ту ж тактику штурмів малими групами, іноді застосовують масовані дронові атаки.
- Українські військові готові до активізації ворога, але вони наголошують, що штурми відбуваються у будь-яку погоду.
З настанням тепла прохідність прифронтових доріг змінюється. Це може впливати на поведінку ворога, який не планує згортати штурмові дії.
Як розповів 24 Каналу командир групи рекрутингу штабу 152 ОЄБр Любомир Заїка, сьогодні ситуація на фронті складна, але контрольована. На їхній ділянці окупанти не перейшли до іншої тактики.
До теми Путін удвічі перебільшує просування росіян на фронті: в ISW розповіли, як викрили цю брехню
Чи змінилися штурми ворога після потепління?
Наразі противник не використовує нові методи. Його незмінною тактикою залишаються штурми малими групами. Інколи, він проводить масовані дронові атаки.
Ворог намагається знайти наші слабкі місця, десь закріпитись, посилити свої наступальні дії. Ми вживаємо контрдій, не дозволяємо йому закріпитись, завдаємо ураження ще на підходах до наших піхотних позицій,
– підкреслив Любомир Заїка.
Варто зауважити, що кількість активних штурмових дій ворога була доволі високою, але успіху в просуванні упродовж січня і лютого окупанти не мали. За ці місяці ворожа армія продемонструвала найбільш негативні для себе показники за останніх півтора року.
Це пов'язували з тим, що, напевно, ворог акумулював ресурси. Відповідно після потепління він може перейти до ще активніших дій. Але українські воїни до цього готові.
Ми завжди чекаємо на активність ворога. Ніколи не розраховуємо, що він послабить свої наступальні дії, тому загалом для нас немає значення, коли росіяни почнуть це робити. Ми готові завжди,
– наголосив військовий.
Зрозуміло, що залежно від обставин активність противника різниться. На це впливають багато факторів: погода, логістика, наявні засоби. Загалом окупанти можуть просуватися у будь-яких природних умовах.
Українські воїни все це добре аналізують, розуміють й тримають оборону. Тож на будь-які атаки зможуть гідно відповісти.
Яка ситуація на різних напрямках фронту?
Ворог просувається у Покровсько-Мирноградській агломерації, там Сили оборони контролюють незначний відсоток міст. У планах росіян вийти далі на Слов'янсько-Краматорську агломерацію і згодом захопити весь Донбас. Саме на Донеччині Росія концентрує свої основні зусилля. Лише біля Покровська вороже угруповання складає 170 тисяч бійців.
Ще одним "гарячим" напрямком залишається Гуляйполе. Ворог активізував штурмові дії, ситуація напружена. Ціль росіян – закріпити свої позиції та просунутися вглиб нашої оборони. Окупанти штурмують, щоб рухатися у бік річки Гайчур, де є низка населених пунктів.
Україна має успіхи на Дніпропетровщині. Під час контрнаступальних дій вдалося звільнити 400 квадратних кілометрів території. Російські окупанти не встигли закріпитися у цій області та повноцінно налаштувати оборону, тому були змушені відступати.