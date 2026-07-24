Маскування не допомагає: як на фронті масовано знищують стартові позиції російських БпЛА

Українські захисники винайшли безжальний алгоритм ліквідації ворожих баз запуску смертоносних апаратів. Багатоетапна тактика перетворює укриття окупантів на пастки, з яких неможливо вибратися живим.

Про деталі розповіли у МВС України.

Як масовано знищуються стартові позиції російських БпЛА?

Пілоти угруповання "Срібна трійка" з бригади "Помста" продовжують системно виявляти й уражати стартові позиції російських дронів.

У підрозділі кажуть, що такі точки ворог зазвичай добре маскує, але це вже не рятує їх від прицільних ударів українських операторів.

За словами військових, робота по ворожих розрахунках не обмежується одним влучанням. Після першого удару FPV-дрону до справи одразу підключаються інші засоби ураження, які накривають виявлену локацію і не дають окупантам змоги швидко відновити запуски.

Зрештою російські оператори БпЛА опиняються під щільним вогневим контролем і фактично втрачають простір для маневру. Спроби сховатися, змінити позицію або перечекати атаку в укритті, за словами захисників, не дають ворогу жодного шансу.

Обережно, нецензурна лексика! Знищення стартових позицій російських БпЛА: дивіться відео

Нагадаємо, що втрати Росії продовжують невпинно зростати. Так, за минулу добу українські захисники ліквідували ще 1460 загарбників.

Також ворожа армія втратила 541 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн, 78 артсистем, 28 танків та багато іншого озброєння.