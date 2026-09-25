Від перших спроб до рефлексів: як рекрути 2 Галицької бригади НГУ опановують тактику

Рекрути 2 Галицької бригади Нацгвардії України проходять інтенсивний курс тактичної підготовки, відпрацьовуючи базові навички володіння зброєю та взаємодію з побратимами. Систематичні тренування в повному спорядженні дозволяють новобранцям довести бойові рухи до автоматизму.

Навчання рекрутів починається з базових елементів – вивчення правил тримання зброї, переміщення, зайняття положення для ведення вогню та виконання команд. На перших етапах бійці мають замість імен лише номери на шоломах. Про це розповіли у 2 Галицькій бригаді, передає 24 Канал.

Напрацювання рефлексів

Після засвоєння індивідуальних навичок рекрути переходять до роботи в парах. Один військовослужбовець рухається, а інший його прикриває. Така методика вимагає від бійця прорахувати наступні дії побратима.

Спочатку думаєш тільки про себе: як правильно тримати зброю, куди стати, щоб менше забруднитись у вузькому окопі. А потім розумієш, що поруч є людина, яка залежить від тебе так само, як ти від неї. І це – найголовніше, а не втома чи подряпини – то дрібниці,

– розповів рекрут із номером 25.

Вправами керують інструктори з великим бойовим досвідом. Вони звертають увагу на кожну деталь – від швидкості заміни магазину чи зняття зброї з запобіжника до безпечного розвороту зі зброєю з різних боків.

Довіра та командна взаємодія

Одною з головних цілей вишколу є формування цілісного колективу, де кожен розуміє власну роль під час виконання завдань. Інструктори наголошують, що тактика починається з чіткої комунікації та взаємної довіри.

Наше завдання – не просто навчити виконувати окремі вправи. Важливо, щоб рекрут розумів свою роль у групі, чув команду і бачив того, хто працює поруч. Тактика починається з простих речей: слухати, дивитися, думати, комунікувати і довіряти побратиму,

– зазначив інструктор на псевдо "Абдулла".

Усі навчальні вправи рекрути виконують у повному бойовому спорядженні, відпрацьовуючи кожне завдання без послаблень. Наражаючись на фізичне навантаження та виснаження, рекрути знову й знову повертаються до відпрацювання базових елементів.

Військовий вишкіл рекрутів / 2 Галицька бригада НГУ

У майбутньому після завершення курсу підготовки новобранці отримають власні позивні, змінять синій скотч на шоломах на шеврони підрозділів та поповнять склад боєздатних сил Нацгвардії.