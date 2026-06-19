Путін припустився історичної помилки, коли напав на Україну, – Сибіга

Україна продовжує свої далекобійні санкції проти Росії із застосуванням зброї власного виробництва. Андрій Сибіга вважає, що Володимир Путін припустився помилки, та закликав його завершити війну.

Про це Міністр закордонних справ України написав на своїй сторінці в X.

Дивіться також Попри те, що він безумець, – Зеленський готовий до відновлення мирних переговорів із Путіним

У Путіна є вихід з ситуації

Російська пропаганда роками переконувала росіян, що країна-агресор воює не лише з Україною, а з усім "колективним Заходом". На думку Сибіги, так російський диктатор Путін хотів приховати своє приниження та пояснити, чому війна проти України триває довше, ніж Перша світова.

Глава МЗС України зазначив, що особливо показовим є те, що усі далекобійні санкції по Москві та інших російських регіонах здійснюються українською зброєю. "Російській пропаганді буде важко вписати це у свою брехню", – додав Сибіга.

Путін не просто прорахувався, коли напав на Україну. Він припустився історичної помилки. З кожним місяцем його відмови визнати це та припинити цю війну, ситуація для нього та його режиму буде лише погіршуватися,

– наголосив Андрій Сибіга.

Міністр вважає, що Путін може вийти із ситуації у будь-який момент. А саме віддати наказ окупантам припинити вогонь і зупинити війну.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав російського диктатора "безумцем", який слабшає, зокрема політично та на полі бою. Попри це, Україна готова до переговорів з Путіним. Але для сильнішої позиції у процес має повністю включитись Європа, в тому числі введенням нових санкцій проти Кремля.