У Росії амбітні плани: Паліса сказав, чи є зараз умови для перелому у війні

Росія має великі амбіції щодо війни в Україні на 2026 рік. Водночас весь час вона змінює свої плани та дедлайни.

Чи є у якоїсь зі сторін можливість переломити хід війни, розповів заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса в інтерв'ю "РБК-Україна".

Чи є зараз умови для перелому у війні?

Зараз про кардинальні зміни ситуації на фронті не йдеться.

Наразі не спостерігається умов для перелому війни від жодної зі сторін. Якщо говоримо конкретно про ворога, то в них не складаються передумови для змін оперативного рівня на лінії зіткнення. Так, у них досить амбітні плани на цей рік, як і на подальші. Проте сил для фактичної реалізації цих планів я не бачу,

– зауважив Паліса.

Основну увагу ворог у цьому році зосередить на Донбасі. Якщо будуть сприятливі умови для них – той на Південному напрямку, зокрема на Олександрівському та усьому Запорізькому.

Так росіяни не покидають мрій створити буферну зону у Харківській, Сумській і Чернігівській областях. Це їм потрібно для спроби захопити Запоріжжя та Херсонщину, а у довгостроковій перспективі – Миколаївщину та Одещину.

До слова, вперше з початку війни Росія також захотіла створити буферну зону у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністров'я. Але, за словами Паліси, панікувати не варто. Військовий оглядач Іван Тимочко зазначив 24 Каналу, що оприлюднення цього плану слугує профілактичними заходом, який позбавляє противника ефекту несподіванки.