Готують кругову оборону: у ЗСУ розповіли, наскільки Одеса готова до оборони та боїв на суші

Пропагандистські настрої Росії про захоплення Одеси досі не змінюються. Українські оборонці запевняють, що регіон активно укріплюють і готують до різних сценаріїв розвитку подій.

Детальніше про оборону Одеси розповів начальник Регіонального управління Сил Тро "Південь" Денис Носіков.

Дивіться також Відмова від Донбасу відкриє шлях до втрати Харкова, Одеси та інших українських міст, – Білецький

Як захисники посилюють оборону Одеси?

Підполковник Денис Носіков відповів, що питання оборони Одеси на суші та з моря – комплексне. Наразі ведеться робота з підготовки кругової оборони міста та всієї області.

Йдеться про багаторівневу систему захисту, яка включає мобільні вогневі групи, екіпажі перехоплювачів і мережу інженерних укріплень.

У регіоні створюють систему фортифікацій та загороджень. Зокрема, облаштовують протитанкові рови, пастки, малопомітні перешкоди та інші елементи оборони. Деталі Носіков не розкриває, але підкреслює, що система є потужною.

Просто так сюди ніхто не зайде. Це буде просто неможливо. Також ми зараз нарощуємо наші підрозділи добровольчих формувань територіальних громад,

– додав підполковник.

Зазначається, що це додатковий ресурс, а не збройні сили. До таких формувань залучають місцевих жителів, зокрема студентів, пенсіонерів та людей, які за станом здоров'я не можуть долучитись до лав ЗСУ. І таких, за оцінкою підполковника – тисячі.

Ми готуємо в рамках програми підготовки населення до національного спротиву. На наших ресурсах, полігонах, з нашими інструкторами,

– додав Носіков.

Добровольчі формування додатково залучатимуть до оборони Одеси у разі потреби.

Риторика і настрої нашого ворога, що Одеса це там якийсь "руський город" або ще якісь такі речі, деякий час і ця риторика зміниться,

– резюмував військовий.

Останні новини з фронту