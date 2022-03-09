Війна з Україною може поставити крапку в існуванні Росії, – Марків

Нацгвардієць Віталій Марків заявив, що війна з Україною може назавжди зруйнувати Росію. Він щиро вірить у такий розвиток подій.

Про це нацгвардієць сказав в ефірі 24 каналу. Також Марків зазначив, що вже давно з побратимами з Нацгвардії України знали, що війна на Донбасі просто так не закінчиться.

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"Ми розуміли, що Донбасом це питання не закриється і дурнуватий карлик все ж захоче розкрити свої наполеонівські амбіції", – пояснив Марків.

Він нагадав, що війна в Афганістані поставила крапку в існування Радянського Союзу. Історія може повторитись.

Можливо, війна з Україною поставить крапку в існуванні Росії. Я це говорив ще приблизно 6 тижнів тому в одному з ефірів. Я вірю в це і вірю в нашу перемогу,

– підсумував нацгвардієць.

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