Німецькі лікарні готують до потенційної війни та напливу тисячі поранених щодня, – Bloomberg

У Німеччині розпочали масштабну перевірку системи охорони здоров'я на випадок можливого військового зіткнення з Росією. Влада оцінює здатність цивільних лікарень приймати поранених та розглядає відновлення підземних бункерів часів Холодної війни.

Як повідомляє Bloomberg, урядові органи вже інспектують медзаклади по всій країні, зокрема госпіталь у місті Ульм. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус застерігає, що Росія може підготуватися до нападу на країни НАТО до 2029 року. За такого сценарію Німеччина стане важливим транзитним вузлом та основним місцем лікування військовослужбовців.

Підземний бункер в Ульмі та нові загрози

Під медзакладом в Ульмі розташований підземний бункер, зведений у 1979 році в розпал Холодної війни. Видання розповідає, що об'єкт спроєктований для надання медичної допомоги в умовах ядерного удару та здатен вмістити до 2 тисяч осіб протягом 90 днів. Військові розглядають можливість його повного відновлення, проте модернізація застарілих систем вентиляції та електропостачання вимагатиме мільйонів євро.

Чи готова до цього наша система охорони здоров'я? Єдина відповідь – ні. Попереду нас чекає марафон,

– заявив головний лікар та командир госпіталю Бенедикт Фрімерт.

Дефіцит хірургів та проблеми з постачанням ліків

За підрахунками Бундесверу, у разі прямого конфлікту до Німеччини щодня може прибувати до 1 тисячі поранених солдатів. Оскільки у п'ятьох військових госпіталях країни може не вистачити місць, основний тягар ляже на цивільні лікарні, яким доведеться проводити сортування допомоги пацієнтам.

Водночас, зауважили у матеріалі, лише кілька сотень цивільних лікарів у Німеччині мають досвід роботи з травмами, отриманими внаслідок війни. Щоб виправити ситуацію, Бундесвер спільно з Німецькою спільнотою травматологів організував спеціальні навчання. Проте найінтенсивніші курси дозволяють готувати лише від 50 до 100 хірургів на рік.

Серйозним викликом залишається і вразливість ланцюгів постачання медикаментів. За даними біотехнологічної компанії CSL, виготовлення деяких препаратів для травматології вимагає до року обробки донорської плазми, а до 20% персоналу компанії можуть призвати як резервістів. Крім того, більшість європейських країн залежить від Китаю щодо постачання інгредієнтів для антибіотиків та знеболювальних.

Уряд Німеччини планує представити закон про безпеку в галузі охорони здоров'я для створення системи моніторингу ліжок та ліків у режимі реального часу, проте розгляд документа в парламенті відклали до осені.

Нагадаємо, російський фрегат обстріляв данський військовий гелікоптер. У НАТО назвали це черговою "безвідповідальною" спробою Росії залякати союзників.