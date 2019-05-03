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      Війна закінчиться тоді, коли російські матері почнуть любити своїх синів, – військовий

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      Боєць Валерій
      Боєць Валерій / Повернись живим

      Валерій високий і ставний. Утім, в "Азові", де воює чоловік, майже всі мають дуже хорошу фізичну підготовку.

      Обстановка спокійна, але пострілюють, – розповідає боєць. – Провокації є з боку терористів, але ми намагаємося адекватно відповідати.

      Відлуння провокацій добре чути і тут – віддалік щось важко гупає об землю. Валерій каже: то по сусідах. І з усмішкою додає: добре, що журналісти приїхали саме до них, більше шансів, що буде тихо.

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      Обстрілюють постійно, зранку і до вечора, вночі з різної стрілецької зброї: кулемети; гранатомети. Ще все залежить від ротації, хтось поводиться спокійно, хтось любить постріляти. Ми відповідаємо, не будемо мовчати", – усміхається боєць.

      Зараз починається пора, коли бруньки на деревах вибухають листям, і лісосмуги стають хорошим прикриттям для диверсантів.

      "Ми постійно контролюємо, – говорить Валерій. – Удень вони не підуть, бо тут постійно багато людей. Вночі ми дивимося в тепловізор, контролюємо, щоб ніхто не підходив. Якщо є якийсь маленький рух, стріляємо без попередження".

      Видивляються зміни на позиціях: появу нових траншей, укріплень, вогневих точок безпілотники. Після "пташок" противнику значно простіше працювати прицільно. Але приблизно місяць тому бійці полку "Азов" збили російський безпілотник "Елерон", який корегував вогонь по позиціях. Відтак, ворог знає, що може статися з будь-яким дроном і запускає їх обережніше та дещо рідше.

      Валерій із Вінниці, він був там ріелтором і ніколи не мав стосунку до армії. Але потім друзі запропонували йому піти у Французький іноземний легіон. Чоловік пройшов там навчання і мав підписувати контракт.

      Але, коли почалася війна, я не зміг спокійно на це дивитися і повернувся з Франції до України, – говорить чоловік.

      Відтак, він уже чотири роки в полку "Азов". Каже, хотів би воювати до перемоги. Валерій точно знає, коли вона настане.

      Війна в Україні закінчиться тоді, коли російські матері стануть любити більше своїх синів, ніж ненавидіти українців. Тоді взагалі все буде добре. Вони розумітимуть, що їм тут робити нічого, – посміхається боєць.

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      Автор: Повернись живим
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Публікації
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