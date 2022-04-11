У війні в Україні беруть участь убивці мирного населення в Сирії

Українські військові під час штурму окупованих населених пунктів у Донецькій області знищили частину батальйонно-тактичної групи російських окупантів.

ЗСУ ліквідували підрозділ росіян

Йдеться про військовослужбовців 1-ї батальйонно-тактичної групи 70-го мотострілецького полку 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії південного військового округу. Вони відзначилися масовими вбивствами мирного населення в Сирії.

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У складі знищеного підрозділу було чимало учасників масових убивств мирного населення Сирії. Як з'ясувалося, досвід війни з беззахисними людьми не допоміг росіянам під час зустрічі з нашими вояками,

– повідомляє Командування ССО ЗСУ.

Знищені росіяни причетні до масових вбивств в Сирії

Тож, Росія продовжує звозити до України вбивць мирного населення, терористів, мародерів зі всього Кавказу, але українські захисники ліквідовують їх та не дадуть загарбати ні клаптика української землі.



Росіяни вбивали мирних жителів у Сирії / Фото Командування Сил спеціальних операцій ЗС України



У війні беруть участь дагестанці / Фото Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

До слова, командир БТГр разом зі своїм начальником штабу теж був ліквідований під час обстрілу у своїй БМП-3.



Розгромлений танк батальйону / Фото Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

З усіх, хто перебував у тій машині, тимчасово вижив лише сержант Магомедов. Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ повідомило, що його обгорілого, небагатослівного і майже мертвого знайшли наші вояки.

Військовий квиток командира батальйону / Фото Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

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